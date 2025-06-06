CHP'li Yavuzyılmaz: "AKP yönetimindeki İBB'den Diyanet'e lüks araç tahsisi yapılmış"

Yavuzyılmaz, "İBB’ye bir hortum da Diyanet’ten" başlığıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2018-2019 yıllarında, AKP dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde; bütçe kaynaklarıyla, İstanbul Müftülüğü'ne yasa dışı süper lüks araç tahsisi yapıldığını tespit ettiklerini duyurdu.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"İBB’ye bir hortum da Diyanet’ten! 2018-2019 yıllarında, AK Parti dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde; Belediyenin bütçe kaynaklarıyla, İstanbul Müftülüğüne yasa dışı süper lüks araç tahsisi yapıldığını tespit ettik. Aracın markası: Audi, modeli: A8 Long. Güncel fiyatı: 19.393.195 TL. Müftülüğün bu şatafatı, vatandaş ekonomik krizin altında ezilirken kul hakkına girmektir! Ayrıca İBB, bu süper lüks aracın akaryakıt giderlerini de kasasından ödemiş durumda. Oysa 237 sayılı Taşıt Kanununa göre; Kurumların edinebilecekleri taşıtların standart tipte, lüks ve gösterişten uzak, ucuz ve ekonomik olma şartı bulunuyor."