CHP''li Yavuzyılmaz: "Ali Yerlikaya'yı göreve davet ediyorum"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AKP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) dönemine ait belgeleri paylaşmaya devam ediyor.

'X' sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yavuzyılmaz, "Ekrem İmamoğlu neden tutuklu-9? 2017-2019 yılları arasında AK Parti dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesinin; AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yasa dışı olarak tahsis ettiği 59 adet araçla ilgili Teftiş Kurulu’nu harekete geçirdiği için. AK Parti’nin İBB’nin kasasına bağladığı hortumları kestiği için" sözlerine yer verdi.

Yavuzyılmaz, sözlerini şöyle devam etti:

"Peki bu soygun nasıl örtbas ediliyor?

- Ekrem İmamoğlu, Başkan seçildikten hemen sonra 30.09.2019’da, Teftiş Kurulu’na araç tahsisleri konusunu soruşturma talimatı veriyor.

- Müfettişler, Teftiş Kurulu Raporu’nu hazırlıyor, suçları ve kamu zararını tespit ediyor.

- Rapor, 17.06.2020’de İstanbul Valiliğine gönderiliyor. Gereğinin yapılması isteniyor.

- Ancak İstanbul Valiliği bir yanıt vermiyor.

- Bunun üzerine Teftiş Kurulu Başkanlığı, 14.09.2020’de İstanbul Valiliğine bir yazı daha gönderiyor. Raporun akıbetini soruyor.

- Valilik, o gün bugündür, rapor konusunda sus pus durumda!

"SUSMAK SUÇA ORTAK OLMAK DEMEKTİR"

O günün İstanbul Valisi, bugünün İçişleri Bakanı olan Ali Yerlikaya’yı sus pus olmamaya, göreve davet ediyorum.