CHP'li Yavuzyılmaz belge paylaştı: "Bu yapılan soygundur"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) alt şirketi TP-Offshore Technology Center’in (TP-OTC) Katar ortaklı bir helikopter kiralama firmasına yaptığı ödemeleri gündeme taşıdı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada belge paylaşan Yavuzyılmaz, “AKP’nin belgeli helikopter vurgunu!” ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz’ın açıklamasına göre TP-OTC, sondaj gemilerinde kullanılan helikopter hizmetleri için Katar ortaklı bir şirkete günlük 36 bin dolar, aylık 1 milyon 116 bin dolar, yıllık 13 milyon 140 bin dolar kira ödedi.

SATIN ALINABİLİRDİ

Güncel kurla bu rakamın 552 milyon lirayı bulduğunu belirten Yavuzyılmaz, “Bir helikopter için ödenen bu fahiş kira tutarıyla, 1 yılda helikopteri satın almak mümkünken, bu yapılan soygundur” dedi.

Yavuzyılmaz'ın açıklamaları şöyle:

"AKP’nin belgeli helikopter vurgunu! Türkiye Petrolleri A.Ş.‘nin alt şirketi olan Türkiye Petrolleri Offshore A.Ş.‘nin; Sondaj gemilerine alınan helikopter hizmetleri için, Katar ortaklı bir helikopter kiralama şirketine yaptığı devasa tutardaki ödemeleri tespit ettik.

TP-OTC önce kiralama tutarlarını TPAO’dan tahsil ediyor, ardından Redstar şirketine aktarıyor. Helikopter başına ödenen;

Günlük kira tutarı: 36.000 Dolar

Aylık kira tutarı: 1.116.000 Dolar

Yıllık kira tutarı: 13.140.000 Dolar

Güncel Kur’la: 552.668.400 Lira

Yıllık 552 Milyon Lira!

Bir helikopter için ödenen bu fahiş kira tutarıyla, 1 yılda helikopteri satın almak mümkünken, bu yapılan soygundur!"