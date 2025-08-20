CHP'li Yavuzyılmaz belge paylaştı: "İktidar, usulsüz şekilde 2 milyar 320 milyon dolar aldı"

AKP iktidarının, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’ndan uluslararası anlaşmalara aykırı olarak taşıdığı ham petrol taşıdığına ilişkin iddiaları gündeme getiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, yeni belgeler açıkladı.

Hükümetin anlaşmalara aykırı olarak taşınan ham petrol için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) 2 milyar 320 milyon dolar taşıma ücreti aldığını kaydeden Yavuzyılmaz, bu tutarın önce AKP hükümetinin Jersey Adası'nda kurduğu Turkish Energy Company (TEC) adlı şirkete transfer edildiğini, ardından 904 milyon dolarının Türkiye’de Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'ne (BOTAŞ) aktarıldığını ifade etti. Yavuzyılmaz, geriye kalan 1 milyar 416 milyon dolara ise ne olduğunun meçhul olduğunu vurguladı.

"GÜNCEL KURLA 58 MİLYAR LİRA KAYIP"

"Bu para, adeta bir kara delik olan Jersey Adası'nda buharlaşıyorç Güncel kurla 58 milyar lira kayıp" ifadelerini kullanan Yavuzılmaz, bu usulsüz taşıma ücretinden dolayı Türkiye'nin Uluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından 1 milyar 324 milyon dolar ceza ödemeye mahkum bırakıldığını anımsattı.

Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şöyle:

"Duvardaki ikinci tuğlayı çekiyorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yüce Divan dosyasına girecek belgeleri açıklamaya devam ediyorum. 21 Mayıs 2014-30 Eylül 2018 tarihleri arasında AK Parti’nin, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’ndan, uluslararası anlaşmalara aykırı olarak taşıdığı ham petrol için; Irak Bölgesel Kürt Yönetiminden *2 Milyar 320 Milyon Dolar* taşıma ücreti aldığını tespit ettik. Bu tutar önce, AK Parti hükümetinin Jersey Adası'nda kurduğu *Turkish Energy Company (TEC)* adlı şirkete transfer ediliyor. Ardından 904 Milyon Doları Türkiye’ye BOTAŞ’a aktarılıyor. *Geriye kalan 1 Milyar 416 Milyon Dolara ise ne olduğu meçhul. Bu para, adeta bir kara delik olan Jersey Adası'nda buharlaşıyor!* *Güncel kurla 58 Milyar Lira kayıp!* Ayrıca Uluslararası Tahkim Mahkemesi söz konusu ticaretle ilgili; Türkiye’nin Uluslararası anlaşmalara aykırı olarak, *fazladan 1 Milyar 324 Milyon Dolar* ham petrol taşıma ücreti aldığını tespit ediyor. Türkiye’nin bu tutardaki cezayı da Irak Merkezi Hükümeti’ne ödemesine hükmediyor. İktidara gelir gelmez, buharlaştırılan ve cezaya hükmedilen bu tutarları, Cumhurbaşkanı ve ilgili AK Partili yöneticilerin mal varlıklarından tahsil edeceğiz!"