CHP'li Yavuzyılmaz, "Cumhuriyet tarihinin en büyük peşkeşi" diyerek Akkuyu belgelerini paylaştı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne ilişkin paylaştığı belgelerde, Rusya’nın işletme süresi boyunca toplam net karının 180 milyar 70 milyon dolar olduğunu açıkladı. Yavuzyılmaz, söz konusu tutarın güncel kurla 7 trilyon 777 milyar liraya ulaştığını duyurdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından "AKP’nin Cumhuriyet tarihindeki en büyük peşkeşini tespit ettik" diyerek, Akkuyu Nükleer Güç Santrali yapımı ve işletmesine dair açıklama yaptı.

Yavuzyılmaz, belgelerin ortaya koyduğu verilere göre, Rusya’nın santralin işletme süresi boyunca elde edeceği karını sosyal medya hesabından duyurdu.

Yavuzyılmaz’ın paylaşımında yer alan bilgilere göre, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde Rusya’nın 69 yıllık işletme süresi boyunca planlanan toplam işletme net karı 207 milyar 399 milyon dolar olarak hesaplandı. Aynı belgelerde, kullanılan kredilerin (anapara ve faiz toplamı) 24 milyar 229 milyon dolar, hissedar katkısı (özsermaye) tutarının ise 3 milyar 100 milyon dolar olduğu belirtildi. Bu kalemler düşüldüğünde, Rusya’nın toplam net karının 180 milyar 70 milyon dolar olduğu ifade edildi. Yavuzyılmaz, söz konusu tutarın güncel kurla 7 trilyon 777 milyar liraya karşılık geldiğini kaydetti.

"BUNUN ADI, TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİ SATMAKTIR"

Yavuzyılmaz, paylaşımında, “Bunun adı, Türkiye’nin geleceğini satmaktır. Kendi vatandaşlarına değil, yabancı bir ülkenin çıkarına hizmet etmektir” ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz ayrıca, kredi geri ödemelerinin 2044 yılına kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü ifade ederek, “işin gecikmesi gerekçe gösterilerek Akkuyu sözleşmesinin derhal iptal edilmesi gerektiğini” savundu.

Yavuzyılmaz’ın paylaşımı şöyle:

“AKP’nin Cumhuriyet tarihindeki en büyük peşkeşini tespit ettik!

AKP’nin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Yapımı ve İşletmesi İşi’nde; Rusya’ya sağladığı dehşet verici kârı belgeledik.

Rusya’nın işletme süresi boyunca kârı:

➕207 Milyar 399 Milyon Dolar

Kullanılan krediler (anapara+faiz):

➖24 Milyar 229 Milyon Dolar

Hissedar katkısı (özsermaye) tutarı:

➖3 Milyar 100 Milyon Dolar

Sonuç⬇️

Rusya’nın toplam net kârı:

➕180 Milyar 70 Milyon Dolar❗️

Güncel kurla toplam net kâr:

➕7 Trilyon 777 Milyar Lira❗️

Bunun adı, Türkiye’nin geleceğini satmaktır. Kendi vatandaşlarına değil, yabancı bir ülkenin çıkarına hizmet etmektir.

İşin gecikmesi gerekçe gösterilerek derhal Akkuyu sözleşmesi iptal edilmelidir❗️

Kaynak: Akkuyu Nükleer A.Ş Hisse Senetlerinin Piyasa Değerleme Raporu- Yeminli Mali Müşavir Raporu No: 16104919/440-117”