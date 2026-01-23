CHP'li Yavuzyılmaz'dan ''Akkuyu’da Rosatom’a 425 milyar liralık vergi indirimi'' iddiası
AKP’nin Akkuyu Nükleer Güç Santrali kapsamında Rusya’ya sağladığı vergi indirimi Meclis gündemine taşındı. CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, Rosatom’a verilen yatırım teşvikleriyle 9 milyar 819 milyon dolarlık vergi muafiyeti tanındığını açıkladı. Yavuzyılmaz, bu tutarın güncel kurla 425 milyar lirayı bulduğunu belirterek, emekliye, işçiye ve yurttaşa kaynak bulunamazken kamu bütçesinin yabancı bir ülkeye aktarıldığını söyledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "AKP'nin, Rusya'ya, Akkuyu Nükleer Güç Santrali işinde verdiği yatırım teşviki kapsamında devasa bir vergi indirimi yaptığını tespit ettik. Rusya'ya yapılan vergi indirimi tutarı 9 milyar 819 milyon dolar. Güncel kurla 425 milyar lira. Bunun adı, emekliye verilmeyen paranın, yabancı bir ülkeye peşkeş çekilmesidir" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Mersin'de Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali işinde vergi indirimi yapıldığını tespit ettiklerini açıkladı. Yavuzyılmaz, X hesabından Ekonomi Bakanlığı'nın Akkuyu Nükleer A.Ş. Teşvik Belgesi'ni paylaşarak şunları kaydetti:
''EMEKLİYE VERİLMEYEN PARA PEŞKEŞ ÇEKİLDİ''
— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) January 22, 2026
