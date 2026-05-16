CHP'li Yavuzyılmaz'dan İBB aracı Cumhurbaşkanlığı ailesine tahsis edildi iddiası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, AKP tarafından yönetildiği dönemde Cumhurbaşkanlığı aile fertlerine araç tahsis edildiğini tespit ettiklerini açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, AKP tarafından yönetildiği dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde mülkiyeti belediyeye ait bir aracın, Cumhurbaşkanlığı aile fertlerinin kullanımına sunulduğunu iddia ederek, buna ilişkin resmi bilgileri ve araç detaylarını aktardı.

Yavuzyılmaz, "AKP dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, Cumhurbaşkanılğı aile fertlerine, İstanbul halkına ait kaynaklardan 200 gün boyunca, 34 ZC 5121 plakalı aracın tahsis edildiğini tespit ettik" dedi.

Yavuzyılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edildiğini öne sürdüğü araca ait mülkiyet, kullanıcı, marka, model, motor ve şase numarası gibi teknik bilgileri yayımladı.

Yavuzyılmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı araç bilgileri şu şekilde yer aldı:

''İşte Cumhurbaşkanlığı Aile Fertlerine İBB’den araç tahsisi yapıldığının belgesi

AKP dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde; Cumhurbaşkanlığı Aile Fertlerine, İstanbul halkına ait kaynaklardan, 200 gün boyunca, 34 ZC 5121 plakalı aracın tahsis edildiğini tespit ettik.

Aracın sahibi: İBB

Aracı kullanan: Cumhurbaşkanlığı Aile Fertleri

Aracın markası: Volkswagen Modeli: Passat 2.0 TDI

Motor No: CFFK44923

Şase No: WVWZZZ3CZFE018447

Araç tahsis ve teslim tarihleri: 24.08.2016 - 13.03.2017

Aracın tahsis süresi 1 gün değil, 5 gün değil, 10 gün değil!

Tam olarak 200 gün Bunun adı, İBB’ye ait kamu kaynaklarını keyfi olarak kullanmaktır''