CHP'li Yavuzyılmaz'dan iddia: Ücretsiz olan Ankara Çevre Yolu'nun özelleştirilmesi gündemde

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz işletilen Ankara Çevre Yolu’nun 25 yıllığına özelleştirilmesinin planlandığını öne sürdü.

Yavuzyılmaz, özelleştirme gerçekleşirse yolun paralı hale geleceğini ve vatandaşlardan milyarlarca lira geçiş ücreti tahsil edileceğini savundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavuzyılmaz, Ankara Çevre Yolu için Yap-İşlet-Devret modeli otoyollardaki ortalama kilometre başı ücretleri baz alarak olası geçiş tarifelerini paylaştı.

''BUNUN ADI SOYGUN PLANIDIR''

Yavuzyılmaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yaparsa AKP yapar!

Çok yakında, Ankara Çevre Yolu artık ücretsiz değil, paralı olacak!

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün ücretsiz olarak işlettiği Ankara Çevre Yolunun 25 yıllığına özelleştirilmesinin planlandığını tespit ettik.

Yap-İşlet-Devret modeli otoyolların fiyat tarifeleri baz alındığında; Özelleştirildikten sonra Ankara Çevre Yolunda uygulanacak araç geçiş ücret tarifesini paylaşıyorum:

İstanbul Ayrımı-İvedik Ayrımı: 39 TL

İvedik Ayr.-Esenboğa Ayr.: 40 TL

Esenboğa Ayr.-Samsun Ayr.: 56 TL

Samsun Ayr.-Yakupabdal Ayr.: 29 TL

Yakupabdal Ayr.-Konya Ayr.: 60 TL

Konya Ayr.-Eskişehir Ayr.: 81 TL

Eskişehir Ayr.-Ayaş Ayr.: 48 TL

Ayaş Ayr.-İstanbul Ayr.: 27 TL

Bağlantı yolları dahil toplam 120 km.

2025 yılında Ankara Çevre Yolundaki araç geçiş sayısı: 189 Milyon 350 Bin adet!

2010 yılındaki özelleştirme paketinde de yer alan Ankara Çevre Yolunun 2026 itibariyle özelleştirilmesi gerçekleşirse şirket, bu otoyolları, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan otoyolların ortalama kilometre başına araç geçiş fiyatlarıyla işlettiğinde; Şirketin bir yılda vatandaştan tahsil edeceği geçiş ücreti en az 7 Milyar 130 Milyon lira olacak.

25 yıllık özelleştirme sürecinde şirketlerin kasasına girecek tutar: 178 Milyar Lira.

Güncel kurla en az 4 Milyar Dolar. Bunun adı, özelleştirme planı değil, soygun planıdır!

Bunun adı, vatandaşın vergileriyle maliyetini defalarca kez ödediği yollarda tekrar tekrar soyulmasıdır!"