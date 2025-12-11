CHP'li Yavuzyılmaz'dan İletişim Başkanlığı'na tepki: Bu açıklama kamu mühendislerinin aklıyla alay etmektir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, yabancı ve kamu mühendisleri arasındaki maaş farkına ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklamasına ilişkin, "Bu açıklama kamu mühendislerinin aklıyla alay etmektir. AKP tüm kamu mühendislerinden özür dilemelidir. Bunun adı ayrımcılıktır" dedi.

Yavuzyılmaz, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin yabancı mühendislerle kamu mühendisleri arasındaki maaş farkına ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümetin maaş politikasını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"AKP, tüm kamu mühendislerinden özür dilemelidir! AKP’nin akıllara zarar açıklamasına göre; Meğer yabancı bir mühendise aylık en az 104.000 TL maaş ödenirken, bir kamu mühendise 68.000 TL maaş ödenmesinin nedeni kamu mühendislerini korumak içinmiş! Meğer bir kamu mühendisine ödenen yıllık maaş toplamının, aynı işi yapan yabancı bir mühendise göre, her yıl 432.000 TL daha düşük olmasının nedeni kamu mühendislerini korumak içinmiş! Bu açıklama kamu mühendislerinin aklıyla alay etmektir. Nedense kamu mühendislerini korumak için, maaşlarını aylık 104.000 TL’ye çıkarmak, AKP’nin bir türlü aklına gelmiyor. Bunun adı ayrımcılıktır. Yazıklar olsun."