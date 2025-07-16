CHP'li Yavuzyılmaz'dan İsias Otel davası öncesi açıklama: "Bu bir doğal afet değil, organize cinayet"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da İsias Otel'in yıkılmasına ilişkin "72 canın yıkıntı altında kaldığı İsias'ın yıkımı bir doğal afet değil, organize bir cinayettir" dedi.

Güncel 16.07.2025 02:01 Giriş: 16.07.2025 02:01

Güncelleme: 16.07.2025 02:04 Kaynak: ANKA