Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

CHP'li Yavuzyılmaz'dan kanun teklifi: Akaryakıtta KDV yüzde 1'e indirilsin

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, artan enerji maliyetlerinin yarattığı yükü hafifletmek için akaryakıtta KDV’nin 2026 sonuna kadar yüzde 1’e düşürülmesini öngören teklifi TBMM’ye sundu. Yavuzyılmaz, zamların tüm sektörlerde zincirleme fiyat artışlarına yol açacağı uyarısında bulundu.

Ekonomi
  • 24.03.2026 06:09
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: Pexels

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, akaryakıt ürünlerindeki KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için hazırladıkları kanun teklifini TBMM'ye sunduklarını açıkladı.

CHP'li Yavuzyılmaz, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yavuzyılmaz'ın yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

TEKİF MECLİSE SUNULDU

"TBMM’yi göreve davet ediyorum!

Küresel enerji krizi kaynaklı maliyet artışlarının ülkemizdeki sosyo-ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla; akaryakıt ürünlerindeki KDV oranını 31/12/2026 tarihine kadar yüzde 1’e indiren kanun teklifimizi bugün Meclis’e sundum.

Acilen Cumhurbaşkanı ya da Meclis Kararı’yla akaryakıttaki KDV yüzde 1’e indirilmelidir.

Aksi taktirde akaryakıt zamları nedeniyle tüm sektörlerde domino etkisi yaratacak fiyat artışları yaşanacaktır."

BirGün'e Abone Ol