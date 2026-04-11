CHP'li Yavuzyılmaz'dan Libya heyetini taşıyan uçağın düşmesine ilişkin sabotaj iddiası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Libya'ya ait uçağın geçen sene Ankara'da düşmesine ilişkin, "Libya Genel Kurmay Başkanı'nı taşıyan uçağın, Esenboğa Havalimanı'ndaki kalkışından 3 saat önce; park halinde bulunduğu aprona, şüpheli bir İsrail jetinin giriş yaptığını ve 1 saat 41 dakika boyunca orada kaldığını, ardından Tel-Aviv'e hareket ettiğini tespit ettik. İsrail jetinin kalkışından sonra havalanan Libya jeti ise, havalandıktan 15 dakika sonra düştü. Uçaktan kurtulan olmadı. AKP'ye soruyorum. İki düşman ülke uçağının aynı apronda park ettirilmesi, uluslararası uçuş kurallarına aykırı değil mi? İçinde kim ve ne olduğu belli olmayan İsrail jetinin, Libya Genelkurmay Başkanı'nın jetinin bulunduğu apronda ne işi var? Bu durumu kamuoyundan neden gizliyorsunuz" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu yolcuları taşıyan uçağın 23 Aralık 2025'te Ankara'nın Haymana ilçesinde düşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Yavuzyılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Düşen Libya uçağı, İsrail'in sabotajına mı uğradı?

Konuyla ilgili son derece kritik bilgi, belge ve kayıtlara ulaştık. 23 Aralık 2025 tarihinde Ankara'da düşen, Libya Genel Kurmay Başkanı'nı taşıyan uçağın, Esenboğa Havalimanı'ndaki kalkışından 3 saat önce; park halinde bulunduğu aprona, şüpheli bir İsrail jetinin giriş yaptığını ve 1 saat 41 dakika boyunca orada kaldığını, ardından Tel-Aviv'e hareket ettiğini tespit ettik.

İsrail jetinin kalkışından sonra havalanan Libya jeti ise, havalandıktan 15 dakika sonra düştü. Uçaktan kurtulan olmadı.

AKP'ye soruyorum!

İki düşman ülke uçağının aynı apronda park ettirilmesi, uluslararası uçuş kurallarına aykırı değil mi?

İçinde kim ve ne olduğu belli olmayan İsrail jetinin, Libya Genelkurmay Başkanı'nın jetinin bulunduğu apronda ne işi var?

Bu durumu kamuoyundan neden gizliyorsunuz?

YAVUZYILMAZ'DAN ÇAĞRI: "DERHAL BU SKANDALLA İLGİLİ KAMUOYUNU BİLGİLENDİRİNİZ"

Olayın gelişimini, kanıtlarıyla birlikte açıklıyoruz:

1) 22 Aralık 2025 – Saat 22.53 Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Haddad'ın da bulunduğu askeri heyeti taşıyan, Malta bayraklı, 9H-DFS Tescil No.lu uçak, Esenboğa'ya iniş yapıyor. Yüksek güvenlikli (VIP) yolcular 1 No.lu apronda indiriliyor. Buraya kadar her şey normal görünüyor.

2) Sonrasında garip bir durum yaşanıyor. Normalde üst düzey yabancı devlet yetkililerini taşıyan uçaklar, ana apron olan ve VIP terminaline en yakın durumdaki 1 No.lu apronda park ettirilirken; Libya uçağı, havalimanının en uzak köşesine, adeta kör noktadaki 5 No.lu aprona yönlendiriliyor. Uçak bu 5 No.lu apronda park haline geçiyor. Ardından mürettebat uçaktan ayrılıyor.

3) 23 Aralık 2025 – Saat 17.04 İtalya'dan kalkan, İsrail bayraklı ve 4X-CNA Tescil No.lu bir İsrail uçağı, 'yakıt ikmali' gerekçesiyle Esenboğa'ya iniş yapıyor. Ve tesadüfe bakın ki… O da aynı 5 No.lu aprona yönlendiriliyor. Uçakta kimler var, hangi ekipmanlar var, ne var meçhul.

4) İki uçak bir arada! Libya askeri heyetinin jeti ile İsrail jeti 1 saat 41 dakika boyunca aynı apronda, bir arada bekliyor. Bu süre boyunca Libya uçağının mürettebatı oteldeyken, İsrail uçağındakiler ise 5 No.lu apronda Libya uçağıyla baş başalar.

5) Uçaklardan birinin üst düzey devlet görevlisi taşıdığı, bu iki düşman ülke uçağının, aynı apronda bir arada park ettirilmesi büyük bir skandaldır. Zira Libya ile İsrail'in diplomatik ilişkisi yok ve Libya İsrail'i devlet olarak da tanımıyor. Libya ve İsrail, teknik ve hukuki olarak birbirine 'düşman ülkeler'. Uluslararası uçuş kurallarına göre düşman ülke uçakları bu şekilde park ettirilemez.

6) Saat 18.45 İsrail uçağı 5 No.lu aprondan hareket ediyor ve ardından havalanıyor. Varış yeri ise Tel Aviv.

7) Saat 19.30 civarı Libya uçağının mürettebatı kalkış hazırlığı yapmak için uçağa gidiyor. Gittiklerinde uçağın etrafında şüpheli bir durum veya şüpheli bir uçak görmüyorlar. Zira Libya askeri heyeti ve mürettebatı, İsrail uçağıyla hiç karşılaşmıyor.

8) Saat 20.17 Libya uçağı olan bitenden habersiz kalkış yapıyor.

9) Saat 20.32 Havalandıktan 15 dakika sonra uçakla telsiz bağlantısı kesiliyor.

10) Ankara ili sınırları içinde düşen uçaktan kurtulan olmuyor.

CB Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı ve Ulaştırma Bakanı'na sesleniyorum!

Derhal bu skandalla ilgili kamuoyunu bilgilendiriniz.

Çarpıtmaya kalkarsanız açıklamadığım delilleri de açıklayacağım.

Uyarıyorum ki, sonra boşa düşmeyin!

İşte kayıtlar, belgeler, videolar:

Fotoğraf: 22 Aralık 2025'te Libya uçağının Ankara'ya gelişi (TSİ-Lokal Saat ile 22.53)

2. Fotoğraf: 23 Aralık 2025'te Libya uçağının Ankara'dan kalkışı (TSİ-Lokal Saat ile 20.17)

Video: Libya uçağının 5 No'lu aprondan çıkışı, Ankara'dan kalkışı (UTC-Coordinated Universal Time ile 17.17)

Not: Aralık ayında TSİ ve UTC arasında 3 saatlik bir fark vardır.

Fotoğraf: 23 Aralık 2025'te İsrail uçağının Ankara'ya gelişi (TSİ-Lokal Saat ile 17.04)

1. Video: İsrail uçağının Ankara'ya gelişi (UTC-Coordinated Universal Time ile 14.04), 5 No'lu aprona girişi.

2. Fotoğraf: 23 Aralık 2025'te İsrail uçağının Ankara'dan kalkışı (TSİ-Lokal Saat ile 18.45)

2. Video: İsrail uçağının 5 No'lu aprondan çıkışı, Ankara'dan kalkışı (UTC-Coordinated Universal Time ile 15.45) Not: Aralık ayında TSİ ve UTC arasında 3 saatlik bir fark vardır.

Video: 23 Aralık 2025'te İsrail uçağının Tel Aviv'e varışı (UTC ile 17.19 - TSİ ile 20.19)

Not: Aralık ayında TSİ ve UTC arasında 3 saatlik bir fark vardır.

Esenboğa Havalimanı Apron Fonksiyonları;

Apron 1: Yolcu Terminali ve VIP/Protokol Apronu (Körüklü Park Pozisyonları ve Açık Park Pozisyonları)

Apron 2: Teknik, DHMİ ve Jandarma Havacılık Apronu (Açık Park)

Apron 3: Geniş Gövde Kargo ve Yolcu Apronu (Açık Park)

Apron 4: Kargo Apronu (Açık Park)

Apron 5: Genel Havacılık Terminali Apronu (Business Jet) (Açık Park)

Apron 6: Genel Havacılık ve Sportif Havacılık Apronu (Açık Park)

Apron 7: Cumhurbaşkanlığı Apronu (Açık Park)

DHMİ Günlük Süreç Akış Şeması

Libya - 1957 tarihli 62 Sayılı İsrail Boykotu Kanunu (Orjinal Arapça-Türkçe Çevirisi Kapakları)

HMİ-Uçak Park Sahaları Planlama ve İşletme Hizmetleri Talimatı"