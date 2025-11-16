CHP'li Yavuzyılmaz'dan "Yeni Başkanlık" belgesi: Bakalım İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ne yapacak?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AKP dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki ‘paralel yapılar’ olarak isimlendirdiği yapılardan biri olan "Yeni Başkanlık" hakkında açıklamalarda bulundu. Yavuzyılmaz, söz konusu yapıya ilişkin olduğunu ifade ettiği belgeler de yayımladı.

Üçü 1 Ocak 2019, biri 4 Mart 2019 tarihli belgelerin T.C İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Merkez Garaj Amirliği'ne ait Araç Teslim Tutanakları olduğu görüldü.

Belgelerde, üç adet Volkswagen Passat 2.0’ın zimmet birimi “Yeni Başkanlık” olarak yazılıyken, bir adet Volkswagen Passat’ın ise zimmet biriminin Destek Hizmetleri Müdürlüğü – Saraçhane Garajı olarak yazıldığı ve belgede yine “Yeni Başkanlık” ifadesinin bulunduğu görüldü.

Yavuzyılmaz, söz konusu yapının 2019 seçim sürecinde kamu kaynaklarını AKP’li aday lehine kullanarak seçimlere müdahale ettiğini savundu.

“BU BİR İLLEGAL YAPILANMADIR!”

Yavuzyılmaz’ın paylaşımı şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının dikkatine!

AKP dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde tespit ettiğimiz iki paralel belediye yapılanmasını dün itibariyle açıklamıştım.

Bu yapılardan birincisi⬇️

2019 yerel seçim sürecinde, dönemin İBB yönetimine paralel olarak kurulan ‘Yeni Başkanlık’ adındaki yapılanma.

Peki bu yapılanmanın varlığını gösteren resmi belge veya kanıt var mı?

Evet, var!

Peki bu paralel belediye yapılanması niye kuruldu?

Bu yapı, 2019’daki İBB Başkanlığı seçimleri sürecinde, İBB’nin kamu kaynaklarını AKP’li aday ve seçim kampanyası için kullandırmış ve bu yolla seçimlere müdahale edilmiştir.

Sonuç⬇️

🔴Bu bir illegal yapılanmadır!

🔴Bu yapıyı kuranlar suç işlemiştir!

🔴Yapılan baştan aşağı kamu zararıdır!

‘Yeni Başkanlık’ adındaki paralel belediye yapılanmasının varlığını kanıtlayan, içinde ‘Yeni Başkanlık’ adının geçtiği resmi belgeler⬇️

Bakalım bu illegal yapılanmayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ne yapacak?

Sorumluları ifadeye çağıracak mı?

Bu konudaki kendi sorumluluklarıyla ilgili;

Acaba CB Tayyip Erdoğan, dönemin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dönemin İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve dönemin AKP’li İBB Adayı Binali Yıldırım ne düşünüyor?

Yoksa belgelere rağmen yine hiçbir şey görmedim, duymadım mı diyecekler!"

— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) November 16, 2025

İKİNCİ BİR YAPI DAHA VAR

Yavuzyılmaz, bugün sabah saatlerinde yaptığı bir paylaşımla bu iddiasını gündeme getirmiş, yapılardan birinin "Yeni Başkanlık" olduğunu öne sürerken diğeri için şu ifadeleri kullanmıştı: "Vakıfların İktisadi İşletmeleri üzerinden ikinci bir paralel yapının daha oluşturulduğunu, bu yollarla, İBB’ye ait kamu kaynaklarının bu yapılara aktarıldığını belgeledik. Vakıf yöneticileri, AKP ve İBB yetkilileri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkardık. İBB’nin bu mekanizmalar tarafından nasıl soyulduğunu yarından itibaren belgeleriyle paylaşacağız"