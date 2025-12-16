CHP'li Yavuzyılmaz: "Erdoğan'ın 1994'teki mal varlığını açıkladığım için hapisle yargılanmam isteniyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili Meclis’e gönderilen dosyayla alakalı sosyal medya hesabından açıklama yaparak Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılındaki mal varlığını açıkladığı için hapis istemiyle yargılanmasının istendiğini açıkladı.

Yavuzyılmaz, ayrıca cezanın bir kat daha artırılmasının talep edildiğini belirterek şunları kaydetti:

“Dokunulmazlığımın kaldırılmasıyla ilgili Meclise gönderilen yeni fezleke hakkında;

Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılında, henüz daha yolun başındayken ki mal varlığını açıkladığım için⬇️

2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmam isteniyor. Ayrıca cezanın bir kat daha artırılması talep ediliyor.

Demek ki neymiş?

Açıkladığım bu mal varlığı bilgisi doğruymuş!

Bir ülkede Cumhurbaşkanı olup da, hala daha geçmişteki mal varlığını saklamaya çalışmak nedir?

Pes!”

FEZLEKEYE KONU PAYLAŞIM

Deniz Yavuzyılmaz fezlekeye konu olan paylaşımında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden hemen sonra aldığı mal bildirim belgesini paylaşmıştı. Yavuzyılmaz, paylaşımda "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugüne kadar ki, ilk ve ‘doğru olan tek’ mal varlığı belgesine ulaştık! Yıl 1994, yolun henüz başındayken…" ifadelerini kullanmıştı.