CHP'li Yavuzyılmaz: İstanbul-Edirne Otoyolu'nda geçiş ücretine yüzde 300 zam gelebilir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait İstanbul–Edirne güzergahındaki Avrupa Otoyolu’nun özelleştirilmesi halinde geçiş ücretlerine yüzde 300’e varan zam yapılabileceğini açıkladı. Yavuzyılmaz, mevcut 168 TL olan ücretin 660 TL’ye çıkabileceğini belirterek “Bunun adı otoyol soygunudur” dedi.

Güncel
  • 03.02.2026 01:29
  • Giriş: 03.02.2026 01:29
  • Güncelleme: 03.02.2026 01:39
Kaynak: ANKA
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Karayolları Genel Müdürlüğü Avrupa Otoyolu’nun özelleştirilmesi halinde İstanbul-Edirne güzergahındaki araç geçiş ücretlerine yüzde 300’e varan zam yapılabileceğini belirtti.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Adı: KGM Avrupa Otoyolu. Güzergah: İstanbul-Edirne. Uzunluk: 211 km. Geçiş ücreti: 168 TL Bu özelleştirme gerçekleşirse, araç geçiş ücretine yapılması beklenen zam oranı yüzde 300.

Peki nasıl? 2026 yılı itibariyle; Karayolları 1.Bölge’deki, İstanbul-Edirne güzergahını kapsayan, kamunun işlettiği, KGM Avrupa Otoyolu’ndaki araç geçiş ücreti: Kilometre başına 0,80 TL. Aynı güzergahta bulunan ve Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan, yandaş şirketlerin işlettiği, Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu’nun araç geçiş ücreti: Kilometre başına 3,14 TL. Aradaki fark 4 kat!

Sonuç: KGM Avrupa Otoyolu özelleştirilirse; Şu anda 168 TL olan araç geçiş ücretinin, kademe kademe 660 TL’ye çıkması bekleniyor. Bu da yüzde 300’e kadar zam yükleniyor demek! Bunun adı, otoyol soygunudur!"

