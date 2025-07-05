CHP'li Yavuzyılmaz: "İzmir yanıyor, sebebi ihmal! İhmalin sebebi ise AK Parti ve özelleştirme sevdası!"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, İzmir'de yaşanan yangınların temel sebebinin ihmal olduğunu vurguladı.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İzmir yanıyor, sebebi ihmal! İhmalin sebebi ise AK Parti ve özelleştirme sevdası! İzmir Valisi yaptığı açıklamada; 'yangınlar sabotaj değil, elektrik hatlarından çıktı' dedi. Valinin açıklamasından çıkan sonuçlar: Elektrik hatlarının işletilmesinde sorunlar olduğunun kabulü. Elektrik dağıtım sisteminin yeterince denetlenmediğinin itirafı. Elektrik hatlarındaki bakım, onarım, teknik hata veya yatırım eksikliğinin işareti. Bölgenin elektrik dağıtım sistemi özelleştirilmiş olduğu için Valilik’le iş ve işlemlerde kopukluk yaşandığının göstergesi. Gediz Elektrik Dağıtım şirketinin kar hırsının vatandaşa ve devlete faturası. Valiliğin koordinasyonundaki; İzmir İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu’nun gereken tedbirlerin alınıp alınmadığının takibini yapmamasının sonucu. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın afet öncesi inatla yeterince tedbir almadığının ispatı. Enerji Bakanlığı’nın un ufak ettiği TEDAŞ’ın, denetim görevini doğru düzgün yapmadığının veya yaptırılmadığının ispatı."