CHP'li Yavuzyılmaz: ''Kamuya ait ücretli köprü ve otoyollar 'son kez' ücretsiz olacak''

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "Bu bayramda yollara düşecek vatandaşlarımıza duyurulur: Son kez bu yıl, Ramazan bayramında kamuya ait ücretli köprü ve otoyollar ‘son kez’ ücretsiz olacak" dedi.

CHP'li Yavuzyılmaz, iktidarın bazı otoyol ve köprüleri özelleştirme planı kapsamında bayramlarda ücretsiz olan yolların bundan böyle ücretli hale geleceğini öne sürdü.

Yavuzyılmaz'ın konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Bu bayramda yollara düşecek vatandaşlarımıza duyurulur: Son kez bu yıl, Ramazan bayramında kamuya ait ücretli köprü ve otoyollar ‘son kez’ ücretsiz olacak.

AKP’nin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 7 otoyolu özelleştirme planına göre; gelecek yıldan itibaren, bayramlarda bu köprüler ve otoyollar artık ücretsiz olmayacak.

Zira Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan, yandaş şirketlerin işlettiği köprü ve otoyollar, bayramlarda da vatandaşlarımıza ücretli.

Üstelikte bu yolların maliyeti yıllar içinde defalarca kez vatandaşlarımızın vergileriyle ödendi.

Anlaşılan o ki; AKP, vatandaşın gelecek yıllardaki bayramlarını zehir etmenin peşinde"