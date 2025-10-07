CHP'li Yavuzyılmaz, maden işletmelerine ilişkin Sayıştay raporunu paylaştı: "AKP’nin amacı madenleri ucuz fiyattan ABD’ye peşkeş çekmek"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün TBMM'de yaptığı grup toplantısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a nadir toprak elementleri üzerinden eleştirdi.

Özel konuşmasında ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmesinde gündeme geldiği öne sürülen "nadir toprak elementlerine" göndermede bulundu.

Bu sözlerin ardından CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, X hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yavuzyılmaz, "Eti Maden İşletmeleri Sayıştay Denetim Raporuna göre AKP’nin, Eskişehir Beylikova’daki Nadir Toprak Elementlerinin dışa bağımlı olunmadan üretilmesini sağlayacak endüstriyel tesisleri kurma sürecini savsakladığını tespit ettik" ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Eti Maden İşletmeleri Sayıştay Denetim Raporuna göre

AKP’nin, Eskişehir Beylikova’daki Nadir Toprak Elementlerinin dışa bağımlı olunmadan üretilmesini sağlayacak endüstriyel tesisleri kurma sürecini savsakladığını tespit ettik.

Eti Maden İşletmeleri Sayıştay Denetim Raporuna göre⬇️



AKP’nin, Eskişehir Beylikova’daki Nadir Toprak Elementlerinin dışa bağımlı olunmadan üretilmesini sağlayacak endüstriyel tesisleri kurma sürecini savsakladığını tespit ettik.



Bulguda;



Havacılık, savunma, uzay sanayi,… pic.twitter.com/xs34SpgRVC — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) October 7, 2025

Bulguda;

Havacılık, savunma, uzay sanayi, biyomedikal alanlarında kullanılan nadir toprak elementlerinin bölgedeki keşfinin yıllar öncesine dayanmasına rağmen,

Endüstriyel tesis kurulumuna dair hiç bir gelişmenin olmadığı belirtiliyor!

Anlaşılıyor ki AKP’nin amacı, milli servetimiz olan nadir toprak elementlerini ülkemizde zengileştirmek değil, bu paha biçilmez madenleri cevher halinde ucuz fiyattan ABD’ye peşkeş çekmek.

Zira 2025 itibariyle, hala endüstriyel tesis kurulumu konusunda bir ilerleme yok!

Bunun adı, vatanın altını üstüne getirip talan ettirmektir!

Kaynak: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2023 yılı Sayıştay Raporu"