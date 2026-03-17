CHP'li Yavuzyılmaz: Nükleer santral yaptırmak değil, ülkeyi soydurmak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin yeminli mali müşavir raporuna dayandığını belirttiği belgeleri paylaşarak, Rusya’nın Akkuyu Nükleer Güç Santralı'nın işletme ömrü boyunca elde etmeyi planladığı toplam gelirin 478 milyar 112 milyon dolar olduğunu öne sürerek, "Vatandaşımızın cebinden her yıl ortalama 7 milyar dolar çıkacak, Rusya’ya ödenecek" dedi.

''YURTTAŞIN CEBİNDEN HER YIL ORTALAMA 7 MİLYAR DOLAR ÇIKACAK''

“Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin yeminli mali müşavir raporunu ortaya çıkardık.

Rusya’nın işletme ömrü boyunca Akkuyu Nükleer Santralinden elde etmeyi planladığı toplam gelir: 478 milyar 112 milyon dolar.

Peki AKP’nin planına göre Rusya’ya bu devasa parayı kim ödeyecek? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları.

Bu plana göre vatandaşımızın cebinden her yıl ortalama 7 milyar dolar çıkacak, Rusya’ya ödenecek. Bunun adı nükleer santral yaptırmak değil, ülkeyi soydurmaktır.”