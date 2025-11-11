CHP'li Yavuzyılmaz: TPAO, Türk mühendisine yabancı meslektaşının 11'de biri kadar maaş ödüyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Sakarya Gaz Sahası’nda görev yapan yabancı ve Türk mühendisler arasındaki maaş farkına ilişkin, "Aradaki fark 11 kat. Bunun adı ayrımcılıktır. Kendi mühendisine ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapmaktır" dedi.

Yavuzyılmaz, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) alt şirketi Türkiye Petrolleri Offshore AŞ (TP-OTC) tarafından yapılan ödemelere ilişkin sosyal medya hesabından bir belge paylaştı.

Yavuzyılmaz, Sakarya Gaz Sahası’nda görev yapan yabancı mühendislerle Türk mühendisler arasındaki ücret farkına dikkat çekerek, “AKP’nin gizlediği sözleşmelerden birini daha ortaya çıkardık” dedi.

CHP’li Yavuzyılmaz’ın açıklamasına göre, TP-OTC’nin Wood Group ve Amec Foster şirketleriyle yaptığı “Teknik Hizmet Sözleşmesi” kapsamında, kıdemli yabancı mühendislere saatlik 159 dolar ödeme yapılıyor. Bu rakam aylık 38 bin 160 dolara, yani güncel kurla yaklaşık 1 milyon 600 bin TL’ye denk geliyor. Yeni mezun yabancı mühendisler ise saatlik 55 dolar, yani aylık 13 bin 200 dolar (yaklaşık 555 bin TL) kazanıyor.

Buna karşılık, TPAO’nun kendi bünyesindeki Türk kıdemli mühendislerine aylık 75 bin TL maaş ve 60 bin TL saha/deniz görevi tazminatı olmak üzere toplam 135 bin TL ödendiğini belirten Yavuzyılmaz, “Aradaki fark 11 kat. Bunun adı ayrımcılıktır. Kendi mühendisine ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapmaktır” ifadelerini kullandı.