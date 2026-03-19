CHP'li Yavuzyılmaz’dan Erdoğan’a KDV çağrısı: Akaryakıt yüzde 1’e inmelidir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, akaryakattaki KDV'yi yüzde 1'e indirmesi için çağrıda bulundu.

Yavuzyılmaz, "Kriz aşılıncaya kadar akaryakıttaki KDV oranı yüzde 1’e kadar indirilmezse vatandaşlarımız motorinin pompa fiyatına doğrudan yansıyacak seri zamlarla karşı karşıya kalacak" dedi.

''AKARYAKITTAKİ KDV’Yİ DERHAL DÜŞÜRÜN''

Yavuzyılmaz'ın konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum: Derhal Cumhurbaşkanı Kararı alarak akaryakıttaki KDV’yi ilk etapta yüzde 20’den yüzde 10’a, ardından uluslararası fiyatlardaki artışlara göre yüzde 1’e kadar düşürün.

Zira 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 28. maddeye göre Cumhurbaşkanı, KDV oranını yüzde 40’a kadar yükseltmeye veya yüzde 1’e kadar indirmeye yetkilidir. Bu yetki şimdi kullanılmayacak da ne zaman kullanılacak?

Kriz aşılıncaya kadar akaryakıttaki KDV oranı yüzde 1’e kadar indirilmezse vatandaşlarımız motorinin pompa fiyatına doğrudan yansıyacak seri zamlarla karşı karşıya kalacak. Zira eşel mobil sistemi devre dışı kalmak üzere."