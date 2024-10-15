CHP'li Yavuzyılmaz’dan Sinop'taki maden ihalesinin Cengiz Holding’e verilmesine tepki

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Sinop Boyabat’taki Bakır Maden Sahası ihalesinin Cengiz Holding’e ait Eti Bakır Anonim Şirketi’ne verildiğini duyurdu.

Yavuzyılmaz’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Adrese teslim ihale dediğimiz gibi sonuçlandı. Bir AK Parti tezgahıyla, bugün yapılan Sinop Boyabat Bakır Maden Sahası ihalesi Cengiz Holding’e ait Eti Bakır A.Ş.’ye verildi. İhale tutarı: 3,686 milyar lira. Rezervin güncel değeri: 456 milyar lira. Aradaki fark 123 kat. Bunun adı peşkeştir. İhaleye karşı yürütmeyi durdurma talepli iptal davamızı açtık. Mücadeleyi sürdürüyoruz."