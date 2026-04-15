CHP'li Yavuzyılmaz’dan valiliğe tepki: Siz neyi örtbas etmenin peşindesiniz?

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak’ta menenjit nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 14 yaşındaki Çağla Savaş’ın günlerce teşhis konulmadan hastaneden gönderildiğini söyleyerek valiliğe tepki gösterdi. Yavuzyılmaz, “Siz neyi örtbas etmenin peşindesiniz?” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, menenjit nedeniyle yaşam mücadelesi veren Çağla Savaş’ın tedavi süreciyle ilgili Valilik kanadından yapılan açıklamalara sert tepki gösterdi.

Çağla’nın 5 Nisan Pazar günü başlayan ve 3 gün boyunca Zonguldak Kadın Doğum Hastanesinde aralıklarla yürütülen tedavi sürecine ilişkin Valilikçe hiçbir bilgi paylaşılmadan sadece tanının konulduğu 8 Nisan tarihinde BEÜ Hastanesindeki sürece ilişkin bilgi verildiğine dikkat çeken Yavuzyılmaz Valiliğe “Siz neyi örtbas etmenin peşindesiniz?” diyerek seslendi.

'3 GÜN TEŞHİS KONULMADI'

Yavuzyılmaz’ın açıklamasına göre Çağla Savaş, 5, 6 ve 7 Nisan tarihlerinde Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne başvurdu ancak her seferinde teşhis konulmadan evine gönderildi.

8 Nisan’da durumu ağırlaşan Savaş’ın, Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’nde menenjit ön tanısıyla tedavi altına alındığı belirtildi.

Yavuzyılmaz, üç gün boyunca yaşanan sürecin kritik olduğunu savunarak, “Bu ihmaller yüzünden çocuk yaşam savaşı veriyor” ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın tamamı şöyle:

“Zonguldak Valisine sesleniyorum!

14 yaşında bir çocuk hastanede yaşam savaşı verirken, siz neyi örtbas etmenin peşindesiniz?

8.sınıf öğrencisi Çağla Savaş yavrumuz, kusma ve şiddetli baş ağrısı şikâyetiyle ailesi tarafından;

5 Nisan Pazar günü

Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisine götürülüyor.

İlk müdahale yapılıyor. Teşhis konulmuyor. Sevk yok, yatış yok. Taburcu ediliyor

6 Nisan Pazartesi günü

Baş ağrıları şiddetleniyor. Deride döküntüler başlıyor. Tekrar hastanenin acil servisine gidiyor, müdahale ediliyor.

Yine teşhis konulmuyor, sevk yok, yatış yok. Tekrar taburcu ediliyor

7 Nisan Salı günü

Sabah, Çocuk Hastalıkları Uzmanına görünüyor, taburcu oluyor, akşam ise hastalık belirtilerine, şiddetli ense ağrısı ve başını düz tutamama şikâyetleri ekleniyor.

Tekrar hastanenin acil servisine başvuruyor.

Yine teşhis konulmuyor, sevk yok, yatış yok. Bir kez daha taburcu ediliyor

8 Nisan Çarşamba günü

Çağla’da artık bilinç kaybı, ajitasyon başlıyor. Aile, Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine götürüyor ve burada nihayet menenjit ön tanısı konuluyor

Aradan geçen 3 günlük sürede kritik zamanlar kaybediliyor ve günler sonra Çağla ameliyat ediliyor;

Valilik ise nihayet 13 Nisan günü, bizim “kamuoyuna açıklama yapın” baskımız sonrasında bir açıklama yayınladı.

Ancak Valilik, açıklamasında kamuoyunu aydınlatmak yerine süreçteki tüm ihmallerin üstünü örtmeye çalıştı

Valilik açıklamasına göre;

Çağla’nın yüksek ateş, bulantı, baş ağrısı şikâyetleri 8 Nisan’da başlıyor. Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine yatırılıyor.

Çağla ve ailesinin 5 Nisan’dan itibaren 3 gün boyunca Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde verdiği yaşam mücadelesinden tek bir kelime bile bahsedilmiyor

Açıklamada, aileye kaybettirilen kritik üç gündeki ihmaller görmezden geliniyor. Sanki bu üç gün hiç yaşanmamış gibi bir tutum alınıyor.

Bu örtbas edilmek istenen ihmaller yüzünden, şimdi yavrumuz hayata tutunmaya çalışıyor.

Çağla şu an solunumunu sağlayamadığı için entübe edildi ve böbrekleri işlevini yitirdiği için diyalize bağlı

Konunun peşini bırakmayacağız

Dualarımız seninle Çağla”