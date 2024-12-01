CHP'li Yazgan'dan Ahmet Özer mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, CHP'nin tutuklu belediye başkanı Ahmet Özer için Esenyurt'ta tutulan nöbette konuştu.

Yazgan, şunları söyledi:

“Esenyurt Belediye Başkanımız, uydurma ve onun üzerine gerçekten yapışmayan suçlamalarla haksız bir şekilde tam 33 gün önce tutuklandı ve zindana atıldı. O gün bugündür bu mücadele onun halkın oylarıyla seçildiğini gösterenlerin mücadelesi. Esenyurt halkının ve demokrasiye inananların mücadelesi durmaksızın devam ediyor ve devam edecektir.

Çok iyi biliyorsunuz ki bizi terörizmle yan yana getirmek isteyenler, gerçek terörizme destek olan ve ona arka çıkanlardır. Her zaman ve her yerde demokrasinin ve insanı duyguların yanında olduk, garibanın ve gerçekten ihtiyaç sahiplerinin yanında olduk. Bunun en iyi örneği Esenyurt'ta Ahmet Başkanımız oldu. Bunu çekemediler, kesinlikle hazmedemediler. Hazmedemedikleri için ne yaptılar? Onu zindana atma yolunu seçtiler. Bu oyunu görüyoruz ve asla kabul etmiyoruz.

Bu büyük oyun burada başladı ama Türkiye'nin birçok yerinde, AK Parti hariç, ayırt etmeksizin devam ediyor. Bu büyük oyun yüzünden vatandaşımız, halkımız yine sefalete, antidemokratik muameleye maruz bırakılıyor.

Bunu yapan kişi, ismini anmak istemiyorum, ağzından salyalar saçarak Ahmet Başkanımıza iddianame düzenleyen savcıdan bahsediyorum. Siz kim olduğunu biliyorsunuz. O kendini bilmez, haddini bilmez savcı efendi, yetmiyor bizim genel başkanımıza da dil uzatıyor, iddianame düzenliyor. Haddini bil, haddini bil, haddini bil. Hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partililer ve demokrasi aşıkları senin karşında eğilmeyecek. Ne Ahmet Başkan için ne başkaları için ne genel başkanımız için... Senin karşında bir gün olsun eğilmeyeceğiz. Hakkımızı alacağız.”