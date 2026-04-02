CHP'li Yazgan'dan iktidara çağrı: Çiftçinin kullandığı mazottan ÖTV ve KDV yükünü derhal kaldırın

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, akaryakıt zamlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e, "Rakamlarla oynamayı, kağıt üzerinde enflasyon düşürmeyi bırakın. Sokağa inin, çiftçimizin sesini duyun. Çiftçinin kullandığı mazottan ÖTV ve KDV yükünü derhal kaldırın. Halkın cebinden bütçe açığı kapatma kolaycılığından vazgeçin" çağrısında bulundu.

MAZOT ZAMLARI MECLİS GÜNDEMİNDE

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, mazot fiyatlarında yaşanan artışların tüm alanlardaki maliyet artışlarına etkisini TBMM gündemine taşıdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Yazgan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışların lojistikten tarıma, gıdadan hizmet sektörüne kadar tüm alanlarda maliyetleri doğrudan etkilediğine dikkat çekti.

Akaryakıt zamlarının "maliyet enflasyonu" sarmalını tetiklediğini vurgulayan Yazgan, "Gece yarısı gelen her kuruş zam, sabah soframızdaki ekmeğe, çocuğumuzun okul servisine, giydiğimiz ayakkabıya zam olarak geri dönüyor. İktidar koltuklarında oturanlar sanıyorlar ki mazot sadece bir yakıt. Hayır, mazot; bu ülkenin üreticisinin kanıdır, canıdır. Mazot durursa traktör durur, traktör durursa tarım biter, tarım biterse Türkiye aç kalır. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bir soru önergesi vererek açıkça sordum; mazot fiyatlarındaki her artışın enflasyonu ne kadar körüklediğini hesapladınız mı, yoksa sadece kasaya girecek ÖTV ve KDV’nin hesabını mı yapıyorsunuz?" dedi.

Türkiye’de enflasyonun ana damarının akaryakıt olduğuna işaret eden Yazgan, "Çiftçimiz tarlasını süremiyor çünkü deposunu doldurmak bir servet. Nakliyecimiz kontak kapatıyor çünkü kazancı mazota gidiyor. Vatandaşımız temel gıdaya ulaşamıyor çünkü tarladan rafa gelene kadar oluşan maliyet, ürünü ikiye katlıyor. Sayın Bakan Mehmet Şimşek’e sesleniyorum; rakamlarla oynamayı, kağıt üzerinde enflasyon düşürmeyi bırakın. Sokağa inin, çiftçimizin sesini duyun. Çiftçinin kullandığı mazottan ÖTV ve KDV yükünü derhal kaldırın. Halkın cebinden bütçe açığı kapatma kolaycılığından vazgeçin. Lojistik ve ulaşım sektörünü destekleyin ki zam zinciri kırılsın" ifadelerini kullandı.