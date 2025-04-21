CHP'li Yazgan, Sazlıbosna Barajı yakınındaki inşaatın görüntülerinin reklamlarda kullanıldığını açıkladı

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, 18 Nisan’da Kanal İstanbul güzergahında yer alan Sazlıbosna Barajı’nın yakınındaki usulsüz inşaata giderek açıklama yapmıştı.

Sazlıdere Barajı’nın içme suyu kullanım oranının yüzde 100’den yüzde 0’a indirildiğini anımsatan Yazgan, TOKİ eliyle yürütülen inşaatın reklamlarda kullanıldığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yayınlanan tanıtım videolarına ilişkin TBMM’de yaptığı açıklamada Yazgan, şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum, bu ranta, bu talana ortak olanlara sesleniyorum; ranta, talana ortak olmayın. Yeşili sevin; paranın yeşilini değil, doğanın yeşilini sevin. Burayı Araplara peşkeş çekmek üzerine kurulmuş bir düzen var. Sakın, oradaki tarlaları insanlara pazarlamayın. İmar izni olamayan, gayrı yasal şekilde inşaat yapılan yerleri insanlara pazarlayıp, rant elde etme peşine düşmeyin çünkü bundan sonra siz de bu işten karlı çıkamayacaksınız. Sizin de evlatlarınız geleceğinden olacak. Sizler de bu ülkenin talan edilen dünyasında yarın öbür gün 5 parasız, vatansız kalma riskiyle karşı karşıya kalacaksınız."