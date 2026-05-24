CHP'li Yomra Belediye Başkanı Bıyık'tan Kılıçdaroğlu'na tepki: "Yalnızca hain demeyi yeterli bulmadığımı belirtmek istiyorum"

Trabzon'da bulunan Yomra Belediyesinin CHP’li Başkanı Mustafa Bıyık, Kemal Kılıçdaroğlu’na “hain” diyenlerin partiden ihraç edileceğine dair yansıyan haberlerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerini sert bir dille ifade eden Bıyık, paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Kemal Kılıçdaroğlu’na hain diyenlerin partiden ihraç edileceğine dair bir haber okudum. Bu vesileyle Kemal Kılıçdaroğlu’na yalnızca hain demeyi yeterli bulmadığımı belirtmek istiyorum. Çünkü kendisi yalnızca hain değil aynı zamanda işbirlikçi, işgalci ve operasyoncu birisidir.”

“Milyonlarca insanın iradesini gasp ederken bir an bile geri adım atmayan bu kişiye ne desek azdır” diyen Bıyık, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

“Devletin polisiyle partilileri karşı karşıya getirmekten imtina etmeyen, milyonlarca insanın iradesini gasp ederken bir an bile geri adım atmayan bu kişiye ne desek azdır. Böyle bir kişinin karşısında olup onunla mücadele etmek, tarihin bize yüklediği en doğru vazifelerden biridir.”