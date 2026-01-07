CHP'li Yücel'den, KYK burslarına yapılan zamma tepki: Siz hiç öğrenci olmadınız mı?

CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, 2026 yılı burs ve öğrenim kredisi için yapılan yüzde 33'lük zammı eleştirdi.

Yücel, "Öğrencinin barınma sorununu çözmüyorsun, gıdaya erişim sorununu çözmüyorsun, mezun olunca işsizlik sorununu çözmüyorsun. Ne bekliyor bu çocuklar demiyorsun da yapılan zammı protesto eden öğrencileri polis müdahalesiyle gözaltına alıyorsun. Lisans öğrencilerine 4 bin lira, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin lira, doktora öğrencilerine 12 bin lira kredi verip, bunu da müjdeymiş gibi duyuranlara soruyoruz; Siz hiç öğrenci olmadınız mı?" dedi.

“AKP TÜRKİYE'SİNDE ÖĞRENCİ OLMAK BİR BARDAK KAHVENİN BİLE LÜKS OLDUĞU BİR YAŞAM DEMEK”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a seslenen Yücel, AKP iktidarının bilinçli ve sistematik bir şekilde halkı yoksulluğa mahkûm ettiğine değinerek, “Çarşıya pazara uğramayan, sokağın sesini duymayan, sarayından çıkmayanların iktidarı AKP, hayat pahalılığından o kadar bihaber ki; bir öğrencinin aylık 4 bin lira ile geçinebileceğini düşünüyor. Üniversiteyi kazanıp başka bir kente okumaya giden bir öğrenci; kira veriyor veya yurtta kalıyorsa yurt ücreti veriyor, okuluna gitmek için yol parası veriyor, okulda karnı acıkınca yemekhaneye veya okul kantinine gitmek zorunda. Bu hayat şartlarında aylık 4 bin lira hangi yaraya merhem olur? Öğrencilerin arada bir de olsa arkadaşlarıyla kafede bir bardak kahve içmek isteyebileceğini, sinemaya tiyatroya gitmek isteyebileceğini hiç mi düşünmüyorlar? Önce asgari ücretliyi ve emeklileri açlık sınırının altında bıraktılar, şimdi ise çocuklarını. Öğrenciler henüz mezun olmadan geçim sıkıntısı ile tanışıyor. AKP Türkiye'sinde öğrenci olmak barınma sorunu demek, bir bardak kahvenin bile lüks olduğu bir yaşam demek, sosyalleşmekten uzakta üniversite kampüslerine, yurt odalarına sıkışan hayatlar demek, eğer bunlara karşı sesini yükseltmek isterseniz de gözaltına alınmak demek” ifadelerini kullandı.

“4 BİN LİRA KYK BURSU, ÜLKE GERÇEKLERİ İLE ÖRTÜŞMÜYOR”

Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversitelerinin büyük çoğunluğunun Ankara, İstanbul ve İzmir'de olduğuna değinen Yücel, "Bu kentlerde simit fiyatı 20 TL, öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde bir bardak çayın ortalama fiyatı 30 TL, bir bardak kahvenin fiyatı ise 100-120 TL civarındadır. Kitap, kırtasiye ve ulaşım harcamaları hariç yurtta kalan bir öğrencinin günlük gıda harcaması günümüz ekonomik koşullarında minimum 500 TL'dir. Ekonomik tablo giderek ağırlaşırken, TÜİK'in verilerine göre bile yıllık enflasyon yüzde 30'un üzerindeyken, her hafta marketlerde fiyat etiketleri değiştirilirken, üniversitede okuyan öğrencilere verilen KYK bursunun 4 bin lira olarak belirlenmesi ne ülke gerçekleriyle ne de toplumun beklentileriyle örtüşmektedir. Bunun bir müjde olarak duyurulması da trajikomik bir durumdur" dedi.

Yücel'in Bakan Osman Aşkın Bak'ın cevaplaması üzerine Meclis Başkanlığı'na sunmuş olduğu soru önergesi ise şöyle;