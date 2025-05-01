CHP'li Yücel'den "telef" tepkisi: "Erdoğan’ın karşısına çıkan her adayın “telef” olacağını söyleme hadsizliğinde bulunanlar, er ya da geç sandıkta cevabını alacaktır"

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) AKP grup toplantısında CHP’ye yönelik sözlerine ve Ekrem İmamoğlu hakkında "telef" ifadesini kullanmasına tepki gösterdi.

Yücel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkenin başına gelmiş en büyük felaket ‘Vizyonsuz, basiretsiz ve başarısız AKP İktidarıdır...’ Hiç şüphesiz AKP, Türk siyaset tarihine, hadsiz açıklamaları ve seviyesiz konuşmaları ile geçecektir. Herkese tepeden bakan, halktan kopan, en çok da millet iradesine göz diken bu iktidarın CHP korkusu, 19 Mart darbe girişimi ile tescillenmiştir. AKP, anketlerdeki, sokaklardaki, çarşı pazardaki gerçek tabloya gözlerini kapatıp Türkiye'nin birinci partisi için ‘dibe vuruyorlar’ diyecek kadar çaresizliğe düşmüştür. AKP bu çirkin dili kullanmaya, kötülükten ve iftiradan medet ummaya devam ettikçe Türk halkı mümkün olan en kısa sürede, ilk sandıkta, iyi-kötü, haklı-haksız, mazlum-zalim ayrımına varacaktır.

Bugün AKP Genel Başkanının grup toplantısında yaptığı konuşma en hafif tabir ile siyasi nezaketten nasibini almamış bir itiraftır... Bu konuşma, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının neden Silivri zindanında olduğunun itirafıdır. Bu konuşma ellerinde kara çalmaktan başka hiçbir argümanları kalmadığının itirafıdır. Bu konuşma, ‘halkla kenetlenen CHP'den korktuklarının’ itirafıdır. Bu konuşma, günden güne otoriterleşenlerin sandık korkusunun itirafıdır. CHP ile siyaset arenasında mertçe yarışmayı gözü kesmeyenler, Cumhurbaşkanlığının kendisine tapulu olduğunu zannedenler, bir gün o koltuklarından kalkacakları gerçeğini yok sayıp Erdoğan’ın karşısına çıkan her adayın ‘telef’ olacağını söyleme hadsizliğinde bulunanlar, er ya da geç sandıkta cevabını alacaktır. Böyle kifayetsiz bir yönetimi hak etmeyen bir asırlık Türkiye Cumhuriyeti, çok yakında layık olduğu şekilde yönetilecektir. Hepimiz biliyoruz ki; ‘Hiç bir korkuya benzemez halkını satanın korkusu…’"