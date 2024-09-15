CHP'li Yücel’den HÜDA-PAR'lı Yapıcıoğlu’na 'anayasa' yanıtı: "Hizbullah artığı birkaç zibidiye pabuç bırakmayız"

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Anayasa’nın 4. maddesine karşıyız" diyen HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’na cevap verdi.

Zekeriya Yapıcıoğlu, bir televizyon programında "Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar. Biz anayasanın 4’üncü maddesi olmasın diyoruz. Bir daha söylüyorum, altını çizerek söylüyorum. İlk 4 madde değil, 4’üncü madde, tamam mı” ifadelerini kullandı.

Yapıcıoğlu'nun bu sözlerine sosyal medyadan yanıt veren CHP'li Yücel, "Toplumun sinir uçlarıyla oynayarak siyaseten var olmaya çalışan Hizbullah artığı bir kaç zibidiye de pabuç bırakmayız" dedi.

"HİZBULLAH ARTIĞI BİRKAÇ ZİBİDİYE DE PABUÇ BIRAKMAYIZ"

Deniz Yücel, sosyal medya hesabından Zekeriya Yapıcıoğlu'na şu karşılığı verdi:

"Gerizekalıya anlatır gibi anlatalım. Devletin şekli ve niteliklerini tarif eden Anayasa'nın 1'inci, 2'nci ve 3'üncü maddelerini koruyan ve 1924, 1961, 1982 Anayasalarında da yer alan 4'üncü madde, gericiler istiyor diye ilga edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi olarak herkesin inancına, yaşam tarzına saygılıyız. Sizin probleminiz olan 'Laiklik İlkesi' de inanç özgürlüğünün teminatıdır.

Mustafa Kemal Atatürk Türkiye’sinde Cumhuriyet'i laiklikten, laikliği Cumhuriyet'ten ayıramazsın. Cumhuriyet'i ve devrimleri koruyan maddelerden vazgeçmek, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nden vazgeçmektir. Taliban kafalı, gerici, 3-5 yobaz istedi diye ne Atatürk'ten ne demokrasiden ne cumhuriyetten ne de laiklikten vazgeçmeyiz. Toplumun sinir uçlarıyla oynayarak siyaseten var olmaya çalışan Hizbullah artığı bir kaç zibidiye de pabuç bırakmayız!"