CHP'li Yüreğir Belediye Başkanı tepki çeken atamayı geri çekti

Adana'da yeğenini ve bir milletvekilinin kardeşini belediye başkan yardımcısı olarak atayan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, atama kararını geri çekti.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, yeğenini ve bir milletvekilinin kardeşini belediye başkan yardımcısı olarak atamaktan vazgeçti.

Yerel seçimlerin ardından bazı CHP'li belediye başkanları akrabalarını belediyenin çeşitli görevlerine atamıştı.

Bunlardan biri Adana'da Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı’ydı.

Demirçalı'nın yeğenini ve bir milletvekilinin kardeşini belediye başkan yardımcısı olarak ataması tepki çekmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatının ardından Demirçalı, yeni karar aldı.

Buna göre, Başkan Demirçalı’nın yaptığı atama işlemini geri çekti.

