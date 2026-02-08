CHP'li Zeybek: "Biz gidene değil kalıp mücadele edene, bu bayrağı dimdik ayakta taşıyanlara bakarız"

CHP Balıkesir İl Başkanlığı tarafından Balıkesir Avlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Şimdi İktidar Zamanı” temalı CHP Parti Programı Tanıtımı ve Bilgilendirme Toplantısı'na katılan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, toplantı sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

Zeybek, salondaki yoğun katılıma dikkati çekerek, şunları söyledi:

“Bunun iki katı büyüklükte bir salon olsaydı yine almayacaktı insanları. Dışarıya barkovizyon yaptılar. Amfide olan insanlar da dışarıda salonda izleme şansı oldu. Gördüğümüz her yerde manzara aynı, milletimiz bu iktidarın gitmesi konusunda kararlı. Cumhuriyet Halk Partisi nerede bir etkinlik yapıyorsa, nerede yurttaşla buluşuyorsa bu ister meydan mitingi olsun, ister sokak çalışması olsun, ister bir panel olsun, isterse belediyelerimizin yaptığı bir etkinlik olsun her ilde, ilçede tarihin gördüğü en büyük kalabalıkları topluyoruz. Bu biçimi ile de bugün Balıkesir'de muhteşem bir toplantı oldu.”

Toplantı içeriğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeybek, şöyle devam etti:

"Kurultayda kabul ettiğimiz parti programını temel konu başlıklarıyla hem Genel Sekreterimiz Selin Sayek Böke hem Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Ensar Aytekin hem de yerel yönetimlerle ilgili kentleşme ve çevre politikalarıyla ilgili de anlatma şansımız oldu. Bence çok başarılı bir toplantı... Hem öncesinde Sayın Ahmet Akın'ın konuşması hem İl Başkan'ın sunumu hem milletvekillerimizin değerlendirmelerine bakıldığı zaman bugün bence Balıkesir'de, Kuvayımilliye'nin başkentinde bu toplantılar silsilesinin başlamasının ne kadar doğru bir karar oldu bir kez daha ortaya çıktı.”

İktidarın başka partilerin mensubu belediye başkanlarını transferine yönelik tutumunu eleştiren Zeybek, şu ifadeleri kullandı:

“İktidar seçimlerde milletin temiz ve helal oyları alamadığı belediyeleri kimi zaman kayyum marifetiyle kimi zaman belediye başkanlarını görevden alarak, meclis üyelerini transfer ederek ele geçirmeye çalışıyor. Şimdi de başka partilerin belediye başkanlarını transfer ederek milletin kendisine vermediği yetkiyi yanına çekmeye çalışıyor.”

"TOPUKLAYANLAR OLABİLİR"

CHP’nin mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini vurgulayan Zeybek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Halkın Cumhuriyet Halk Partisi'ne desteği devam ediyor. Ama bizim açımızdan olay şu; Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği biçim ile biz bu kararlı ve zorluklarla dolu, bu meşakkatli mücadelede yürekli, yiğit insanlarla kimi zaman görevinin başında, kimi zaman cezaevi zindanlarında mücadelesini sonsuza kadar sürdürecek olan kadrolarla yürüyeceğiz. Arkadaşlarımız dimdik ayaktadır. Kimi zaman topuklayanlar olabilir, kimi zaman raydan çıkanlar olabilir, kimi zaman nefesi yetmeyenler olabilir, kimi zaman geleceği milletin öngörüsünü, toplumun ve halkımızın desteğini anlamakta zorluk çeken bir, iki kişi olursa da çok önemli değil. Biz kararlılıkla bu mücadeleye devam edeceğiz. Bu millet için gecesini gündüzüne katan gerekirse canını feda etmeye çalışacak arkadaşlarla mücadelemize devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisidir. Oylarımız artmaya devam ediyor. Anadolu'nun bütün kentlerinde Karadeniz'de, İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, Ege'de her yerde tarihin gördüğü en büyük kalabalıklarla mitingler yapıyoruz. Ortada bir seçim yok. Seçim atmosferi yok."

Cumhurbaşkanı adayının Ekrem İmamoğlu olduğunu vurgulayan Zeybek, "Biz alandayız ve millet bizimle beraber. Biz gidene değil burada kalıp mücadele edene, bu bayrağı dimdik ayakta taşıyanlara bakarız. Onlarla yolumuza devam ederiz. Milletin iradesine uygun davranmayanların siyasal ömrü sadece görev yaptıkları dönemle sınırlı kalır. Millet iradesinin tecelli ettiği yer sandıktır. Sandıktan çıkamayanların kumpaslarla, transferlerle ya da belediye meclislerinin yapısını değiştirerek belediyeleri ele geçirme yöntemi milli irade değildir. Gücleri yetiyorsa işte İstanbul'a getirin sandık koyun. Bir milyondan aşağı fark olursa da biz sizi kazanmış sayacağız” şeklinde konuştu.