CHP'li Zeybek: Bu iktidar üreticinin de tüketicinin de iktidarı değildir

TBMM Genel Kurulu, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin devam edilmesi için Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da kanun teklifinin 17 ila 31'inci maddelerini kapsayan ikinci bölümünün görüşmelerine geçildi.

"DÜZENLEME YEREL YÖNETİMLERİN YETKİLERİNİ DARALTMAYA YÖNELİK"

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek de 17’nci madde üzerine söz alarak yerel yönetimlere ilişkin düzenlemeleri eleştirdi. Konuşmasına Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı anarak başlayan Zeybek, düzenlemenin belediyelerin ve bağlı şirketlerin yeni şirket kurması ya da kooperatiflerle ortaklık geliştirmesini sınırlandırdığını belirtti. Zeybek, söz konusu teklifin yerel yönetimlerin yetkilerini daraltmaya yönelik olduğunu savunarak, belediyelerin performansının ve kamuoyu desteğinin iktidarı rahatsız ettiğini öne sürdü. Düzenlemenin kooperatifler üzerinden üretici ve yerel yönetim ilişkilerini zayıflatacağını ifade eden Zeybek, kadın ve engelli kooperatifleri ile üretici birliklerinin bu durumdan olumsuz etkileneceğini söyledi.

Yerel yönetimlere yönelik yetki düzenlemelerinin geçmişte de gündeme geldiğini belirten Zeybek, Danıştay’ın bazı uygulamaları Anayasa’ya aykırı bularak iptal ettiğini hatırlattı. Buna rağmen benzer düzenlemelerin yeniden Meclis’e getirildiğini ifade etti. Kooperatifler üzerinden belediyelerin üretici destekleme kapasitesinin sınırlandığını savunan Zeybek, bu durumun üretici ve tüketici arasındaki dengeyi olumsuz etkilediğini dile getirdi.

"BU İKTİDAR ÜRETİCİNİN DOSTU DEĞİL"

CHP'li Zeybek, "Bu iktidar üreticinin dostu değildir, bu iktidar köylünün dostu değildir, bu iktidar 10 liraya domatesi üretip satamayan köylü ile 100 liraya domatesi satın alıp bunu tüketmek zorunda kalan tüketicinin, büyük şehirlerde yaşayan tüketicilerin arasındaki o köprüde büyük geliri elde eden çıkar gruplarının iktidarıdır. Onun için bundan rahatsızlık duymaktadırlar, onun için kooperatifleşmenin önünde engeldir, onun için üretici kooperatifleri ile belediyeler arasında kurulacak olan birliktelikten rahatsızlık duymaktadırlar. 2024 seçimlerinde Türkiye'deki yerleşik nüfusun yüzde 65'inin yaşadığı belediyeleri muhalefet partilerinin ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin almasıyla, DEM Parti'nin Doğu ve Güneydoğu'da çok sayıdaki belediyeyi yönetiyor olmasıyla, Yeniden Refah Partisi'nin bu iktidarın yanlış uygulamaları yüzünden 60'tan fazla belediye kazanmasıyla birlikte neredeyse Türkiye nüfusunun yüzde 15'ine sıkışmış iktidar şimdi bunu, yetkileri daraltarak, kayyumlar atayarak, belediyeleri görevden alarak, hukuk ve yargı operasyonlarıyla iradelerini gasbederek bir yönetim anlayışını dayatmaya çalışıyor. Bu irade sökmez, bu irade millette bir karşılık bulmaz; eninde sonunda kaybedecektir, eninde sonunda halk kazanacaktır. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir." diye konuştu.

"DENİZ, YUSUF VE HÜSEYİN YÜREKLERE DERİN İZ BIRAKMIŞ BU TOPRAKLARIN KAHRAMANLARIDIR"

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ise 1968 kuşağının devrimci gençlik önderleri Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idam edilişinin 54'üncü yıl dönümüne ilişkin konuştu. Akdoğan, "Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan bu topraklarda yaşayan insanların inanç abidesidir, direnç abidesidir, cesaret abidesidir. Deniz, Yusuf ve Hüseyin yüreklere derin iz bırakmış bu toprakların kahramanlarıdır. Hangi siyasi partiden olursa olsun Denizlerin idamına "Evet" diyenlerin evlatları yıllardır kendilerini saklamaktadır ancak Deniz, Yusuf ve Hüseyin mezarları başında binlerle, bu topraklarda yüreklerde milyonlarla anılmaktadır. Anıları önünde saygıyla eğiliyorum" ifadesini kullandı.