CHP'li Zeybek: CHP’nin cumhurbaşkanı adayını mahkemeler belirleyemez

CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen “Su ve Kanalizasyon İdareleri-İklim Değişikliğine Uyumda Su Yönetimi” toplantısına katıldı. Zeybek, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

CHP’li Zeybek, BirGün’den Timur Soykan’ın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın’ın düğünüyle ilgili haberine ilişkin şunları söyledi:

"Tuz zaten bir kere koktu. Sarayın günlük harcamalarının 26 milyon lira olduğu bir ülkede, yıllık harcamasının 9 milyar olduğu bir ülkede, saltanatın bu kadar israfla milletin gözünün içine baka baka, bütün millete tasarruf yaptırırken sarayın ve şurekasının lüks içinde yaşadığı bir ülkede, elbette onun altında görev yapanlar da bulundukları pozisyonun gereğini yerine getirdiler. BDDK başkanlığındaki düğündeki takıya şaşıyorsunuz. Daha önce de BDDK Başkanının bir milletvekili kardeşinin içinde yer aldığı bir boşanma davasındaki ortaya saçılan servetleri de bu topluma iktidar açıklayamamıştı. BDDK, önümüzdeki dönemde bir iktidar değişikliğinde çok sıkı denetlenecek ve orada yapılan manipülasyonlarla kimlerin nasıl zengin edildiği, nasıl yüz binlerce küçük tasarrufçunun mağdur edildiği çok açık biçimde ortaya çıkacaktır. Orası birtakım şirketleri balon haline getirip büyüterek içindeki hisselerinin küçük tüketicilere kazıklandığı bir merkez haline dönüşme eğilimindedir. O nedenle bu düğündeki fotoğraflar bizi hiç şaşırtmamıştır."

"BU DAVANIN KENDİSİ ZATEN YOK HÜKMÜNDEDİR"

Zeybek, yerel mahkemenin “hapis cezası ve siyasi yasak” verdiği İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun istinafta incelemede olan davası ve İstanbul’da dün konuya ilişkin yapılan toplantı hakkında şunları söyledi:

“CHP Genel Merkezimiz, Sayın İmamoğlu ile ilgili gerçekten akla, siyasi etiğe, hiçbir vicdana sığmayacak olan ‘ahmak davası’ ile ilgili gelişmeleri çok yakından takip etmektedir. Dün de İstanbul’da buna ilişkin bir toplantı gerçekleştirildi. Önceki haftalarda da Genel Merkezimizde toplantı yaptık. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, Sayın İmamoğlu ile bu etrafında sık sık bir araya gelmektedir. Önümüzdeki günlerde de tekrar ABD dönüşünde bir araya gelecek. Gördüğümüz şudur: Bu davanın kendisi zaten yok hükmündedir. Türkiye’de yerel yönetimlerin, siyasilerin -Sayın İmamoğlu da siyasi bir kimliktir, çok başarılı bir siyasetçidir- yapmış olduğu çalışmaların ölçüsünü ve değerlendirmesini milletimiz yapacaktır. Siyasetçinin önünün mahkeme kararı girişimleriyle kesilmesinin şiddetle reddediyoruz. Ve bu ‘ahmak davası’nın Türkiye açısından aslında bir utanç davası olduğunun ve bu davanın arkasındaki siyasi güçlerin açısından da bir kara leke olduğunun mutlaka bilinmesi gerekir.

"BU DAVA, CHP’NİN ADAYINI BELİRLEME GİRİŞİMİDİR"

Ama şunun görülmesi lazım: İstinaf mahkemesinin vereceği kararın beraatle sonuçlanması gerektiğini düşünüyorum. Aksine bir karar, Türkiye’de telafisi mümkün olmayan ciddi siyasal ve ekonomik sonuçlar doğurur. Bu konuyla ilgili Türkiye’nin itibarı yerlere serilir. 100 yıllık demokrasi geçmişi olan bir ülkede, insanların uydurma davalarla siyaseten önünün kesilme girişimlerine karşı Türkiye’ye güven duyan yatırımcılar, Türkiye’den çekilirler. Çok ciddi ekonomik kayıplar söz konusu olur. Türk parasının değeri, çok ciddi biçimde aşağı düşer. Türkiye’nin dünyada saygınlığına çok ciddi darbe vurulur. Ben buradan bir kez daha uyarıyorum: Siyaset elini bu davadan çeksin. Zaten sürekli olarak mahkemelerin yargıçlarını, istinaf mahkemesindeki üyelerin yer değişiklikleriyle kendilerine uygun bir karar çıkarmak için sürekli olarak operasyon yapıyorlar. Ama AKP iktidarı şunu bilsin ki bu uyduruk mahkeme bir siyasi davadır. Ve siyaseten Türkiye’de cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde CHP’nin adayını belirleme girişimidir. Şiddetle yanlış olduğunu söylüyorum. Ama ben istinafın bu gerçekler ışığında beraatle sonuçlanacak bir karar vermesinin doğru olduğunu söylüyorum. CHP’nin cumhurbaşkanı adayını mahkemeler belirleyemez.”

"BAŞKANIN SİYASET YAPMASI ENGELLENİYOR"

Gökan Zeybek, “Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a geçtiğimiz hafta siyasi yasak getirildi. Aydar konuya ilişkin ‘Davada aynı konumda bulunan ve siyaset yapmayan sanıklar beraat ederken ben ceza aldım’ ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili son durum nedir, CHP ne yapacak” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Ceyhan Belediye Başkanımızın aslında dokuz yıl önce meydana gelmiş, basit bir suç dolayısıyla 15 gün içinde mahkemenin karar verip istinafın karar vererek kendisine siyasi yasak getirmesiyle ilgili bir süreç. Davada yargılanan herkes beraat ederken sadece Kadir Aydar’a yasal sınırın biraz üzerinde bir ceza vererek belediye başkanlığının engellenme girişimidir. Tamamen siyasi bir karardır. Kadir Aydar’ın dosyasına mahkumiyet veren yargıçlara şunu sormak istiyorum: Polis memurumuzu şehit eden, 26 suç sabıkası olan bir katili dışarıda tutmayı nasıl başardınız? Vicdanınız hiç sızlamadı mı? Hakkındaki bütün dosyaları sümen altı nasıl ettiniz? Nasıl serbest bıraktınız? 19 yaşında, bir polisi öldürecek kadar gözü dönmüş bir caninin, 26 tane suç dosyası olan bir kişi dışarıda dolaşıyor ama dokuz yıl önce basit bir tartışmadan kaynaklanan olay sebebiyle Ceyhan Belediye Başkanı'nın siyaset yapması engelleniyor. Artık Türkiye’de CHP’li belediye başkanlarının rakipleri AKP’li belediye başkan adayları değildir. CHP’li belediye başkanlarının rakipleri cumhuriyet savcılarıdır, yargıçlardır, kamu kurumu yöneticileridir. Bu, Türkiye demokrasisi için son derece ağır sonuçları olan ve gerçekten bizi derinden üzen bir sonuçtur.”