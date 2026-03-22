CHP'li Zeybek'ten İstanbul'daki bina çökmesine ilişkin açıklama: Risk yönetimi zorunluluğuna dönüşmüştür

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen bina çökmesine ilişkin açıklamada bulundu. Zeybek, "Bu bir kriz yönetimi meselesi olmaktan çıkmış, artık doğrudan bir risk yönetimi zorunluluğuna dönüşmüştür" dedi.

Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Fatih’teki bina çökmesine ilişkin açıklık getireyim. Ayvansaray ilçesinde yaşanan elim olay bir kez daha gerçeği açık biçimde ortaya koymuştur. Bu bir kriz yönetimi meselesi olmaktan çıkmış, artık doğrudan bir risk yönetimi zorunluluğuna dönüşmüştür. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, ilk andan itibaren tüm ilgili ekipleriyle hızla olay yerine intikal etmiş, İstanbul Valiliği ve ilçe belediyesi ile tam koordinasyon içinde arama-kurtarma ve güvenlik çalışmalarını kesintisiz sürdürmüştür. Söz konusu bölgenin, yürürlükteki imar planlarında yeşil alan olarak ayrıldığı, ancak bu alan üzerinde fiziki durumu oldukça kötü olan yapıların bulunduğu bilinmektedir.

Bu çerçevede, ya ilçe belediyesi tarafından kamulaştırma sürecinin başlatılması ya da alanın rezerv yapı alanı ilan edilerek hak sahiplerine uygun konut imkanı sağlanması ve bölgenin kontrollü şekilde tahliye edilmesi gerekmektedir. Bugün yüzleştiğimiz yarının felaketlerini önlemek için bir uyarıdır. Arama-kurtarma çalışmalarında emeği geçen ekiplerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Ancak Türkiye ve özellikle İstanbul için gecikme lüksümüz yoktur. İnsan hayatını merkeze alan, kararlı ve kapsayıcı adımları hep birlikte atmak zorundayız.

Hayatını kaybeden yurttaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun. Bir noktaya dikkat çekelim: Bu ve bu gibi bölgeler için Cumhuriyet Halk Partisi’nin kiralık sosyal konut projesi, özellikle dar gelirli vatandaşların kendi imkanlarıyla dönüşümü gerçekleştiremeyeceği alanları kapsayan devlet destekli kalıcı çözümler sunmayı hedeflemektedir. Detaylar ve uygulanacak mekanizmalar, CHP’nin parti programında açık ve kapsamlı bir şekilde yer almaktadır. Bu tür acıların tekrar yaşanmaması için kalıcı çözümler üretilmelidir."