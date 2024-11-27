CHP'li Zeybek'ten kesinti tepkisi: Amaç belediyeleri bağlamak değil

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle, belediye şirketlerinin de borçları nedeniyle, belediye aktarılan paydan kesinti yapılmasına karar verildiğine dikkate çekerek, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Zeybek, "Amaç, belediyelerin elini kolunu bağlamak değil, milletin hizmetlerden mahrum kalmasını sağlamaktır. Anlaşılıyor ki millete zulmetmeye devam edeceksiniz. Ama CHP'li belediyeler her türlü zorluğun altından kalkmıştır ve kalkmaya devam edecektir" dedi.

Zeybek, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yeni düzenleme ile yapılan hukuksuz kesintilere dayanak teşkil etmek amacıyla 'Tüzel Kişilik' kavramı içine belediyelerin doğrudan veya dolaylı sahip olduğu şirketler de dahil edilmiştir. Yapılan bu değişiklikle, belediye şirketlerinin de borçları nedeniyle, belediye aktarılan paydan kesinti yapılmasına karar verilmiştir.

2017 yılında yürürlüğe giren 696 sayılı KHK ile belediye şirketleri, belediyeye personel çalıştırmaya dayalı hizmet temini sağlamakta olup, maaş ödemelerinden, vergisel ya da SGK primlerinin ödenmesinden doğrudan ve tek başına sorumlu bulunmaktadır. Eğer ki bu yöndeki sorumlulukları belediyeye yüklenecekse, ayrı tüzel kişilik olarak oluşturulmalarının anlamı da kalmayacağı gibi, yapılandırma ve bazı giderlerin indirim konusu yapılabilmesi gibi olanak veya imkanlardan da yararlanamayacakları sonucu doğmaktadır.

Yapılan düzenleme 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna ve 2004 sayılı İcra İflas Kanuna aykırıdır.

Belediyelerimizin şirketlerinin büyük bir bölümü 'Anonim Şirkettir'. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 329 uncu maddesi uyarınca Anonim Şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız şirket tüzel kişiliğinin kendi malvarlığıyla sorumlu olduğu, pay sahiplerinin sadece taahhüt ettikleri sermaye paylarından ve ancak şirkete karşı sorumlu oldukları şirket tipidir. Daha geniş bir ifade ile Anonim Şirketler, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş, payları kıymetli evrak niteliğinde pay senetlerine bağlanarak veya Merkezi Kayıt Kuruluşu’na kayıt yoluyla tedavül edebilen ve ortaklarının sorumlulukları taahhüt ettikleri sermaye payları ile sınırlı olan sermaye şirketleridir.

"CUMHURBAŞKANI KARARI İLE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI, NORM HİYERARŞİSİNE DE AYKIRIDIR"

Bu sorumluluk kanun ile konulmuş olup, Cumhurbaşkanı Kararıyla kaldırılması hukuken mümkün değildir. Dolayısıyla, ayrı tüzel kişilikleri olan şirketlerin mali veya vergisel sorumlulukları, kanun düzeyinde hukuk normu ile düzenlenmekte olup, Cumhurbaşkanı kararı ile bunlarda değişiklik yapılması, norm hiyerarşisine de aykırıdır.

Amaç, belediyelerin elini kolunu bağlamak değil, milletin hizmetlerden mahrum kalmasını sağlamaktır. Anlaşılıyor ki millete zulmetmeye devam edeceksiniz. Ama CHP'li belediyeler her türlü zorluğun altından kalkmıştır ve kalkmaya devam edecektir."