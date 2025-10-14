CHP'li Zeybek'ten "Kooperatif Davası" tepkisi: Er ya da geç, adalet yerini bulacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İzmir’de görülen ve kamuoyunda "kooperatif davası" olarak bilinen davada açıklanan ara karara ilişkin açıklamada bulundu.

Ara karara göre, tutuklu yargılanan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, adli kontrol ve ev hapsi şartı uygulamasına karar verildi. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in tutukluluk halinin ise devamına karar verildi.

''GELECEK, DOĞRU VE ADİL OLANIN KAZANACAĞI BİR GELECEK OLACAK''

Zeybek, ara karara ilişkin sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Adalet ne kadar gecikirse, yarattığı yaralar o kadar derin oluyor. İzmir İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu tahliye edildi; ancak özgürlüğü ev hapsiyle sınırlı tutuldu. Gözü dönmüş siyasi kararlarla insanları zedelemeye çalışmak, sadece toplumsal güveni zayıflatır. Her şeye rağmen kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in ve bazı bürokratlarımızın tutukluluğunun sürdürülmesi ise hem hukukun hem de vicdanın kabul edemeyeceği bir tabloyu ortaya koyuyor.

Haksız tutukluluk adalet mekanizmasının güvenilirliğini derinden sarsıyor. Hukukun üstünlüğü unutulmamalıdır. Biz, arkadaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz ve inanıyoruz ki; er ya da geç, adalet yerini bulacak. Gelecek, doğru ve adil olanın kazanacağı bir gelecek olacak."