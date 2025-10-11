CHP'li Zeybek'ten Mansur Yavaş hakkında soruşturma izin talebine tepki: Siyasi bir soruşturma için aceleyle düğmeye basılıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek Mansur Yavaş hakkında soruşturma izin talebine tepki gösterdi.

Zeybek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Mansur yavaş, Bir emeklinin 'bugün de kesilmedi çok şükür' dediği ödenmiş su faturasıdır. Eczanede eli cüzdanına gidip geri dönenin, sessizce aldığı ilaçtır. Mahalle bakkalında utancını yutan garibanın, kapatılmış veresiye defteridir. Millet kimin dürüst çalıştığını, kimin cebini doldurduğunu çok iyi biliyor. Hiç merak etmeyin. Görüyor, biliyor, not ediyor. Ankara’yı yıllarca parsel parsel satanlara tek bir soruşturma açılmıyor. Tam anlamıyla siyasi bir soruşturma için aceleyle düğmeye basılıyor. 24 Eylül’de tek tek bütün iftiralarınızı suratınıza çarptı. Ankaralı, 31 Mart’ta yüzde 60.43’lük tokadı attı zaten. O tokat sadece bir seçim sonucu değildi. Yolsuzluğa, kibire, kumpasa atılan bir tokattı. Kuyruk acınızı anlıyoruz ama bu gol çıkmaz. Rezaletin kitabını yazıyorsunuz. Ankara Mansur başkanının yanında. Bizler onun sonuna kadar arkasındayız" ifadesini kullandı.