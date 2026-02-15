CHP'li Zeybek'ten Migros depo işçilerine tebrik mesajı: Dayatmalara boyun eğmeyen emekçi kardeşlerimizi kutluyorum

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Migros depo işçilerinin yürüttüğü direnişin kazanımla sonuçlanması dolayısıyla tebrik mesajı paylaştı.

Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Alın teri en yüce değerdir! Dayatmalara boyun eğmeyen, emeğinin karşılığını almak için omuz omuza duran, Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm gücümüzle omuz verdiğimiz emekçi kardeşlerimizi zaferlerinden dolayı yürekten kutluyorum. Kararlılığa, dayanışmaya ve örgütlü mücadeleye bin selam olsun" ifadesini kullandı.