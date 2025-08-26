CHP'li Zeybek'ten Silivri Cezaevi'nde kalp krizi geçiren Kalender Özdemir için tahliye çağrısı

İBB Yatırımlar Şube Müdürü Kalender Özdemir, 22 Ağustos'ta tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde kalp rahatsızlığı geçirdi.

Rahatsızlanmasının ardından Küçükçekmece Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir'e anjiyo yapılıp stent takıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Özdemir'in tahliye edilmesi ve hakkındaki yargılamanın tutuksuz devam etmesini talep etti.

Zeybek'in yaptığı paylaşım şöyle:

"İBB Yatırımlar Şube Müdürü Kalender Özdemir'in cezaevinde kalp krizi geçirdiğini ve stent takıldığını Silivri Cezaevi'ne yaptığım ziyarette öğrendim. Daha önce de kalp krizi yaşamış bir insanın hala bu ağır koşullarda tutuluyor olması hem sağlık açısından hem de vicdanen kabul edilemez. Kalender Özdemir’e acil şifalar diliyorum.

Unutulmasın: Kalender Özdemir yalnızca bir sanık. Hakkında kesinleşmiş hiçbir hüküm yok. Gizli tanığın ifadesiyle tutuklu kalması, ağır hastalıklarına rağmen serbest bırakılmaması hukukla da insanlıkla da bağdaşmıyor. Yaşam hakkı her şeyden önce gelir. Sağlığı böylesine risk altındayken cezaevinde tutulması telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir. Kalender Özdemir derhal tahliye edilmeli, yargı süreci tutuksuz devam etmelidir."