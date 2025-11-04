CHP'li Zeybek'ten taş ocağına karşı direnişe destek: "Memleketi yağmalatmaktan vazgeçin"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Osmaniye’de köylülerin taş ocağına traktörlü eylemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Osmaniyeli bir köylünün feryadı… İzleyin. Diğer görsel de Kırşehir'in etrafını saran altın ve gümüş madenciliği yapan holdingler… Görün. Soru şu; bu ülkenin köylüsüyle, havasıyla, suyuyla ne derdiniz var" tepkisini gösterdi.

Zeybek, şöyle devam etti: "Kırşehir ve Seyfe Gölü çevresinde altın madenine izin çıktı. Su varlıkları göz göre göre katlediliyor. Kırşehir zaten susuzlukla mücadele ediyor. Bölgenin son nefesini almaya niyet mi ettiniz Proje, kentin su kaynaklarını ve yaşamı tehdit ediyor. Milletin taleplerine neden kulaklarınız tıkalı? Osmaniye’de de aynı manzara var… Bahçeköylüler taş ocağına karşı direniyor, mahkemeye gidiyor, hakkını arıyor. Ama şirket kararı beklemiyor bile dozeriyle, dinamitiyle giriyor."

"Hedef köylülerin topraklarına, bağına, bahçesine göz dikmişsiniz" diyen Zeybek, şunları söyledi: "Yasa, adalet, vicdan, millet umrunuzda değil. Kâr hırsı, rant düzeni ve talan politikasıyla bu ülkeyi tam manasıyla tükettiniz. Bilin ki kimse yalnız değil. Milletvekillerimiz direniyor. Belediye başkanlarımız direniyor. Cumhuriyet Halk Partisi, adaletsizliğin olduğu her alanda halkın sonuna kadar yanındadır. Biz bu düzeni kabul etmiyoruz ve değiştireceğiz. Memleketi yağmalatmaktan vazgeçin."