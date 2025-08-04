CHP'li Zeybek: TÜİK’in enflasyon masalına karşı vatandaşın borç gerçeği ortada

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, ekonomik kriz nedeniyle artan borçluluğa dikkat çekerek Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerini eleştirdi. Zeybek, vatandaşların ve işletmelerin bankalara olan borçlarının rekor seviyelere ulaştığını belirterek, "Gördünüz mü gerçek enflasyonu?" diye sordu.

Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TÜİK verilere tepki gösterdi. Zeybek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"TÜİK'in enflasyon masalına karşı vatandaşı yakan gerçekler: Küçük ve orta boy işletmelerin bankalara olan borçları haziranda 140,1 milyar lira daha artarak 4 trilyon 992 milyar liraya kadar yükseldi. Sektörün bu borcunun 127,7 milyar liralık kısmı, vadesinde geri ödenmediği için bankalar tarafından icra takibine alınan borçlar oluşturuyor.

Tarım sektörünün bankalara olan kredi borçları haziranda 26.4 milyar lira daha büyüyerek 1 trilyon 57 milyar liraya çıktı. Sektörün bu borçlarının 7,7 milyar liralık kısmını zamanında ödenmediği için bankalar tarafından icra takibine alınan krediler oluşturuyor.

Vatandaşın bankalara olan bireysel kredi ve kredi kartı borçları, 18 - 25 Temmuz günleri arasındaki haftada 72,4 milyar lira daha artarak 4 trilyon 910 milyar liraya yükseldi.

Bu yılın ilk yarısında 19 bin 569 kişinin 138 bin 408 çeki bankalara ibrazında karşılıksız çıktı. Karşılıksız çıkan çek sayısının yüzde 23,4 oranında arttığı bu dönemde, bu çeklerin parasal karşılığı ise yüzde 56,9 oranında artarak 107 milyar liraya yükseldi.

İcra dairelerine 1 Ocak – 1 Ağustos günleri arasında giden yeni dosya sayısı 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 8,9 oranında artarak 5 milyon 904 bine yükseldi.

Gördünüz mü gerçek enflasyonu?"