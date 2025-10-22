CHP'li Zeybek: "Yetmezse 16 milyon İstanbulluyu ifadeye çağırın"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, 200'ün üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanının ifadeye çağırılmasına sert tepki gösteri.

Zeybek, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada '' Uydur kaydır iddianameyi oluşturmak için tüm tuşlara basıyorsunuz… Olmuyor, Olmayacak!" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in X hesabında yaptığı paylaşım şu şekilde:

''200 değil isterseniz İBB’de çalışan 80 bin kişiyi, yetmezse 16 milyon İstanbulluyu ifadeye çağırın!

Uydur kaydır iddianameyi oluşturmak için tüm tuşlara basıyorsunuz… OLMUYOR, OLMAYACAK!

8 aydır arıyorsunuz, tarıyorsunuz, didik didik ediyorsunuz ZERRE MİSKAL bir şey bulamadınız. BULAMAYACAKSINIZ.

ÇÜNKÜ BU İNSANLAR SADECE HİZMET EDİYOR.

Bu ülkenin namuslu kamu emekçilerini, gecesini gündüzüne katıp halk için çalışan insanlarını itibarsızlaştırmaya kimsenin hakkı yok.

Adalet; baskıyla, manipülasyonla, uydurulmuş ifadelerle var olmaz.

Delille olur, Vicdanla olur, Hukukla olur.

Sizse delil bulamadıkça iftirayı büyütüyor, halkın iradesini sorgulamaya kalkıyorsunuz.

KİMSE MERAK ETMESİN! Aziz MİLLETİMİZ gerçeği ayırt edecek kadar ferasetli, bu oyunları bozacak kadar güçlüdür.

Sadece ve sadece HALKIMIZA güveniyoruz.''

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) 'yolsuzluk' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında operasyonlar sürerken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Şube ekipleri İBB'de görev yapmış 200'ün üzerinde İBB bürokrat ile iştiraklerde çalışan personeli ifadeye çağırdı.

İfadeye çağrılan kişilerin arasında AKP döneminde görev yapmış isimlerin de yer aldığı öğrenildi. İfadeye çağrılanlara ilişkin herhangi bir gözaltı işlemi uygulanmadı.

Öte yandan, CHP'li Artvin Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, İBB soruşturması kapsamında kendisinin de ifadeye çağrıldığını duyurdu.