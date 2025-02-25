CHP lideri Özel: AKP’ye geçen kişi CHP’ye de geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu. Özel, Eğitim İş’in kurucularından ve Birleşik Kamu İş’in eski genel başkanlarından Mehmet Yeşildağ ile Hasan Kütük’ün CHP’ye katılımını açıklayarak konuşmasına başladı.

Özel, siyasi partilere gerçekleştirdiği ziyaretlerin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Siyasi parti liderleriyle yaptığı görüşmede, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçimin detaylarını da anlattığını kaydeden ve parti programıyla ilgili bilgi verdiğini dile getiren Özel, “Tüm sayın genel başkanlar, tek hedefin bu ülkeyi tekrar hukuk devleti ile tanıştırma gerekliliği konusunda katkılarda bulundu” diye konuştu.

YANGIN FACİASI

Özel, Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Yangın faciasının nedeninin açığa çıkarılması için 21 Ocak’ta oluşturulan bilirkişi heyetinin, “Korsan” denilerek tasfiye edildiğinin altını çizdi. Tasfiye edilen bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sorumluluğuna dikkati çekildiğini belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Heyete, bakanlığı rapordan çıkartmasını söylediler, heyet çıkarmadı. Rapora, ‘Korsan’ dediler, üzerini kapattılar. Dediler ki ‘Belediyeyi dahil et, bakanlığı çıkar’, beyefendiler onurlu davrandı bunu yapmadı. Üç gün içinde raporlarını yazıp teslim ettiler, rapor teslim alınmadı. Raporun teslim edildiği gün, raporları alınmayınca heyet görevden azlini talep ediyor. Bu bilirkişilerin utanacağı hiçbir şey yok. Onlara korsan diyenler, siyasi gerekçelerle yazdıkları raporu teslim almayanların insan içine çıkacak durumları yok.

Bu işin peşini bırakmayacağız. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tüm belgeler elimizde duruyor. Bundan sona, mahkeme sürecinde bu bilirkişiler şahit olup her şeyi anlatsınlar da Adalet Bakanlığı eliyle korsan faaliyet neymiş sen de gör, kurtarmaya çalıştığın Kültür Bakanı da görsün.”

RAMAZAN PİDESİ HESABI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kürsüden Ramazan pidesi hesabı da yaptı. Ramazan pidesinin 2002 yılında kilosunun 2 TL olduğunu söyleyen Özel, 2025 yılı itibarıyla pidenin kilosunun 80 TL’ye fırladığını dile taşıdı.

MUHALEFETE BASKILAR

TÜSİAD yöneticilerinin gözaltına alınmasıyla ilgili ise Özel, şunları kayda geçirdi:

“Bu kişilerin ithalat yaptığı ülkeler, bu kişilerin iktidarı eleştirdiği için kendi ülkelerinde gözaltına alındığını biliyor. Şimdi, borsa düştü diye hesabı borsadan soruyorlar. Tam bir akıl tutulması. Tansiyon hastasının, suçu tansiyon aletinde bulması gibi… ‘Gerçeğe aykırı bilgi’ diye bir suç icat ettiler. Sorun, kötü yönetilen ülkede kötülükleri haber yapmak. Ülke kötüye gidiyor, sorumlusu hesap vermiyor, haber yapan gazeteci içeride. Buna muhalefet eden muhalefet partisi genel başkanı, ana muhalefet partisinin belediye başkanları, bu konuda fikir söyleyen sendikacılar içeride.”

KONGREDE ŞAİBE İDDİALARI

Özel, “CHP’nin kongresinde şaibe var” iddiasını gündemine alarak, AKP kongresinde delegelere dağıtılan 4 bin TL’lik saatleri anımsattı. CHP’li Özel, AKP kongresiyle ilgili ve AKP’ye transferlerle ilgili şunları anlattı:

“Oy verdiği diye delegelere kol saati takılan, kendisini alkışlasın diye salona adam doldurulan bir kongrede şaibe vardır. AKP’ye geçen Serap Yazıcı, CHP’ye geçmek istediğini söylemişti. Ben kendisine, ‘Grubunuz düşebilir, partinizden ayrılsanız bile uzunca bir süre geçmeden alamayız. Çünkü biz bir başka partinin milletvekiline göz koyan bir parti değiliz’ dedim. Bu kişi bizden gitti, sonra arkasından AKP’ye geçti. AKP’ye geçen kimi milletvekillerinin neler istediklerini gerekmedikçe ifade etmeyeceğim. Ama CHP’ye katılan her milletvekili, bir zerre pazarlığın içinde olmamış vatansever kardeşlerimizdir.”

ÇARPICI İDDİA

CHP lideri Özel, Lefkoşa Büyükelçisi Yasim Selim ile ilgili ise şunları söyledi:

“Lefkoşa Büyükelçisi Yasim Ekrem Selim, bu beyefendinin babasını yakından tanıyorsunuz, Maksut Selim. Sizin örtülü ödeneğinizi kontrol ediyordu bir zamanlar. Oğlunu, Dışişleri Bakanlığı süreçlerinden gelmediği halde önce Dışişleri’nde özel kalem müdürü sonra bakan yardımcısı yaptınız. Bu sırada 2022 yılında Kıbrıs’ta öldürülen Halil Falyalı ile ortak şirket kurduğu ortaya çıktı. Bu kişiyi, göz göre göre Kıbrıs’a büyükelçi olarak atadınız. Ben, bu kişiyi neden büyükelçi yaptın diye sormuyorum. Ben, uluslararası sularda bazı gemiler durduruldu mu, içinden ne çıktı bu gemilerin diye soruyorum. Bu sıralar birilerinin hesap hareketlerinde bir değişim oldu mu diye soruyorum. Biz o gemide yokuz ama siz, hepiniz o geminin içindesiniz.”

ERDOĞAN'A 'RAKI' YANITI

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'rakı' tartışmasıyla ilgili sert sözlerle yanıt veren Özel, şunları söyledi:

"Rakı meselesi, alkol meselesi dokunulmaz değildir. Senden, ondan, bundan gizlenilecek bir şey değildir. Utanılacak bir şey değildir. Bu insanlardan aldığın fahiş vergiler, hayat tercihi vergileri ve yaptığın bu vergilerin tamamının ideolojik olması ayıptır. Ne içki içen suçludur ne de sen onu yargılayacak makamdasın. Bunların hepsinin hesabını sen vereceksin. Sen kimsenin tercihini, yediğini, içtiğini, giydiğini, giymediğini sorgulayacak makamda değilsin. Bunu sorgulamak haddin değildir. Sana sorulacak soru şudur: Kimsin sen? Kimsin sen bunu sorguluyorsun? İnsanların yaşam biçimini sorguluyorsun. Sen esas vereceksen OECD ülkeleri içinde Türkiye'nin gıda enflasyonunda birinci olduğunun, gıda enflasyonunun yüzde 44 olmasının, 38 OECD ülkesindeki ortalamanın yüzde 4 olmasının hesabını ver."