CHP Lideri Özel: "Bir Pedro Sanchez kadar olamıyoruz, Trump'tan değil Allah'tan korkun!"

CHP Lideri Özgür Özel, Ankara Haymana’da düzenlenen Çiftçiler Buluşması İftar Programı’nda yaptığı konuşmada İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları karşısında iktidarın takındığı tutumu eleştirdi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in ülkedeki üsleri İran’a yönelik saldırılar için kullandırmayı reddetmesini ve savaş karşıtı tutumunu iktidara hatırlatan Özel, “Bir Pedro Sanchez kadar olamıyoruz” dedi.

"TRUMP’TAN DEĞİL, ALLAH’TAN KORKUN"

Özel, konuşmasında özetle şunları kaydetti:

“Sanchez İspanyol, arada binlerce kilometre yol var, komşuluk yok. Ama adam çıkıyor, dik duruyor. Biz ise hem komşuyuz hem akrabayız hem de aynı dindeniz. Mübarek Ramazan gününde bir Pedro Sanchez kadar olamıyoruz. Trump korkusuyla gereken tepkiyi gösteremeyenlere sesleniyorum: Trump’tan değil, Allah’tan korkun!”

CHP Lideri Özel: "Bir Pedro Sanchez kadar olamıyoruz, Trump'tan değil Allah'tan korkun!"https://t.co/nNhMeDXBSf pic.twitter.com/7md77luB0j — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 5, 2026

"MAZOT ZAMMINI BİZİM BASKIMIZLA GERİ ÇEKTİLER"

Bölgedeki savaş atmosferinin iç piyasaya etkilerine de değinen Özel, akaryakıt fiyatları üzerinden iktidara tepki gösterdi. İran’daki gerilim sonrası petrol fiyatlarının yükseldiğini ancak CHP’nin baskısıyla zammın doğrudan pompaya yansıtılmasının önüne geçildiğini belirten Özel şunları söyledi:

“İki gece önce yüzde 7, dün akşam ise yüzde 13,7 zam yapacaklardı. ‘Durun, yapmayın’ dedik. Bu zamları yapmaya kalksalardı iğneden ipliğe her şeye zam gelecekti. ‘Bunu ÖTV’den karşılayın, vatandaşı perişan etmeyin’ çağrısı yaptık. Sonunda dediğimize geldiler ve zammın büyük kısmını vergiden karşıladılar. Eğer sesimizi yükseltmeseydik bugün hayat pahalılığı katlanacaktı.”

"ÖTV’SİZ MAZOT, FAİZSİZ BORÇ"

Konuşmasının devamında üreticilerin yaşadığı yoksulluğa dikkat çeken Özgür Özel, çiftçinin gelirinin artık en düşük emekli maaşının bile altında kaldığını belirtti. Türkiye’de açlık sınırının 32 bin liraya dayandığını, ortalama çiftçi gelirinin ise 19 bin 700 lirada kaldığını ifade eden Özel, CHP iktidarında atılacak somut adımları anlattı. Özel, ‘sadece zirai kredilerin değil, çiftçinin kullandığı tüm kredilerin faizlerini bir kereye mahsus tamamen sileceklerini ve ana parayı beş yıla bölerek üreticiye nefes aldıracaklarını’ ifade etti. Yatlara ve kotralara sağlanan imkanın çiftçiye de tanınacağını vurgulayan Özel, mazottan ÖTV’yi kaldırarak bugün 65 lirayı bulan litre fiyatını çiftçiler için 31-32 lira seviyesine çekeceklerini kaydetti.