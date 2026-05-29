CHP Lideri Özel, BirGün’e konuştu: Ya müesses nizam ya demokratik Türkiye

CHP Lideri Özgür Özel, BirGün’e çarpıcı değerlendirmelerde bulunarak gündemdeki kritik konu başlıklarına yönelik görüşlerini kayda geçirdi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi’nin kararının ardından yaşanan güncel siyasi gelişmelerin yanı sıra Özel, yeni döneme yönelik yol haritasını da paylaştı.

CHP’nin, “Kamu yetkilerini kendi menfaati için kötüye kullanan, Anayasal düzeni ihlal eden iktidar partisinin kuşatması ve işgali altında olduğunu” söyleyen Özel, “Artık bir daha seçim kazanamayacağını gören iktidar partisi, milleti adaysız, partisiz, seçeneksiz bırakmak istemektedir. Bunun için milletimizin huzurunu ve refahını feda etmekten çekinmeyen bir sivil darbeye kalkışılmıştır ve bu darbe sürdürülmektedir” yorumunu yaptı.

“MUTLAK BUTLAN-MUTLAK SULTAN”

Tarihi boyunca çok sayıda darbe gören CHP’nin 12 Eylül’de kapatıldığını anımsatan CHP Lideri Özel, “Ama ilk kez başına mahkeme tarafından bir kayyım atanmış, ilk kez seçilmiş kadroları mahkemece görevden alınmış ve ilk kez Genel Merkezi polis zoruyla tarumar edilmiştir” diye belirtti. Yaşananların yalnızca CHP’nin iç meselesi olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu mesele, artık milletin istemediği bir iktidar ile 86 milyon arasındadır. Bu mesele, Erdoğan ile Türkiye arasındadır. Artık bir yanda, ‘Seçilmiş CHP’, diğer yanda, ‘Atanmış CHP’ vardır. Erdoğan, CHP’nin başına bir butlan yönetimi atamıştır. Bir yanda, ‘Kazanan CHP’, diğer yanda, ‘Kaybeden CHP’ vardır. Erdoğan 13 yıl boyunca yendiği yönetimi, tekrar karşısında istemektedir. O yüzden karşımızdaki yeni ittifak Mutlak Butlan-Mutlak Sultan ittifakıdır. AK Parti Yargı Kollarının aylardır yaptığı saldırıların nedeni, partimizi Ak Parti Butlan Kollarına yönettirmek içindir.”

“KURGULANAN DÜZEN BOZULMASIN İSTENİYOR”

Özel, “AK Parti’nin Kara düzeni” olarak nitelendirdiği bugünün müesses nizam ile ilgili, şunları kaydetti:

“Açık konuşalım. Türkiye’de yıllardır kurgulanan bir düzen var. Bu düzen, değişmeyen aktörleri, siyasetçileri dayatan bir düzendir. Müesses Nizam, kendi siyaset kurgusu bozulmasın istemektedir. Bu kurguda da CHP’ye de bir yer tarif edilmektedir. Kimi, ‘Derin devlet’, kimi ‘Devlet aklı’ diyerek bu düzeni savunmaktadır. Bir avuç insanın menfaatine derin kılıflar uydurulmaktadır. Bugünün Müesses Nizamı, AK Parti'nin Kara Düzeni’dir. Müesses Nizamın çıkarları ile milletin çıkarları birbirinden ayrışmış, birbiriyle karşıt hale gelmiştir.

ASLOLAN MÜCADELE RUHUDUR

Biz 100 yıl önce olduğu gibi bugün de Müesses Nizam’ın değil, milletin safında duran kadrolarız. Bu yürüyüş, milletin yürüyüşüdür. Bu yürüyüşü ayakta tutan, ilkelerimiz, ideallerimiz ve inancımızdır. Bu yürüyüşte atılan adımlar, çatılar, binalar, koltuklar, makamlar için değil, özgür, bağımsız, adil ve demokratik Türkiye için atılmaktadır. Aslolan mücadele ruhudur.

KARA DÜZENİN PAYANDALARINDAN ARINILACAK

Müesses Nizama işbirlikçi olanlara, kara düzenin sesi olanlara, milletimizin, partimizin, delegelerimizin vermediği görevi başka yerde arayanlara bu yürüyüşte yer yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi arınacaksa, bu kara düzene payanda olanlardan arınacak. ‘Kazanan CHP’, ‘Kaybeden CHP’yi isteyenlerden arınacak. Çünkü artık kimse bizi yenilgiye alıştıramayacak. Ya Müesses Nizamın paslı zincirleri bu milleti saracak ya da milletimiz zincirleri kırıp yoluna devam edecek. Mesele budur.”

“24 MAYIS MİLATTIR”

CHP’ye polis zoruyla girilen 24 Mayıs’ın Türkiye için bir milat olduğunu ifade eden CHP Lideri Özel, sözlerini şöyle noktaladı:

“O tarihten sonra öncesi ve sonrası vardır. O tarihten sonra seçilmiş iradenin, demokrasi ve adaletin yanında olanlar amasız ve fakatsız bizim yanımızdadır. Genel Merkezden meclise-millete doğru yürüyüş eski, köhnemiş, yozlaşmış kara düzeni sarayıyla, kuklalarıyla geride bırakıp milletle yeni bir düzeni kurmak için başlayan bir yürüyüştür.

MEVZİ DEĞİL, CEPHE MÜCADELESİ

Hedef sadece CHP değildir. Tüm demokratik sistemimiz tehlikededir. O yüzden mücadele bir mevzi mücadelesi değil bir cephe mücadelesi olmalıdır. Tüm toplumsal muhalefetin bu süreçte bir arada durması inancımızı artırmıştır. Çünkü yapılacak ilk seçim otokratlar ve demokratlar arasında olacaktır. Demokrasiye ve adalete inanan herkesi, sendikaları, meslek örgütlerini, sivil toplumu, kurumları ve tüm siyasi partileri CHP’nin yanında durmaya değil, milletin yanında durmaya, kendi varlıklarına sahip çıkmaya çağırıyorum.”