CHP Lideri Özel: Bu ülkede hiçbir emekçinin ölümü 'kader' değil

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İliç maden faciasının ikinci yılında yaptığı açıklamada, 9 işçiyi rahmetle andı. “Hiçbir emekçinin ölümü kader değil” diyen Özel, göz göre göre gelen felaketin siyasi sorumlularının korunduğunu belirterek, adalet sağlanana kadar sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.

Çalışma Yaşamı
  • 13.02.2026 12:02
  • Giriş: 13.02.2026 12:02
  • Güncelleme: 13.02.2026 12:05
Kaynak: ANKA
Fotoğraf: CHP

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan İliç’te 9 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasının ikinci yılı nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Bu ülkede hiçbir emekçinin ölümü 'kader' değil" dedi. Özel, sorumlular adalet önüne çıkana kadar konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan’ın İliç ilçesinde meydana gelen ve 9 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasının ikinci yılı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Özel, paylaşımında yaşamını yitiren işçileri rahmetle andığını belirterek, "Göz göre göre gelen felakete neden olan siyasi sorumlular hala korunuyor" ifadelerini kullandı.

İliç'te yaşananları Soma ve Ermenek maden facialarıyla birlikte değerlendiren Özel, "Aynı tabloyu Soma’da da gördük, Ermenek’te de… Bu ülkede hiçbir emekçinin ölümü 'kader' değil" dedi.

Özel, sorumlular adalet önüne çıkana kadar konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.

