CHP Lideri Özel'den Ethem için anma mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi Direnişi sırasında polis tarafından vurularak hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ü ölümünün 11. yılında andı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi Direnişi sırasında polis tarafından vurularak hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ü ölümünün 11. yılında andı.



Özel, Ankara'da polis tarafından vurularak hayatını kaybeden Ethem Sarılsülük için X hesabından bu akşam bir anma mesajı paylaştı.



Özel'in paylaştığı mesaj şöyle:

"Demokratik protesto hakkını kullanırken Ankara'nın göbeğinde vurulan Ethem Sarısülük'ü ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyorum. Verilen cezaların vicdanları tatmin etmesi, sorumluların hesap vermesi için bu cinayeti unutturmayacağız!"