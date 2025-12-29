CHP Lideri Özel'den Mansur Yavaş'ın adaylığı sorusuna yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP'deki cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına ilişkin açıklama yapan Özel, Ekrem İmamoğlu’nun adaylığında ısrarlı olduklarını söyledi.

İmamoğlu'nun adaylığının diploma veya başka bir dava ile engellenmesinin "darbe ürünü bir iş" olacağını söyleyen Özel, “Bir rakipten kaçmanın, adaylığına engel olmanın maliyetini Recep Tayyip Erdoğan görmeli” dedi.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'a konuşan Özel, "Bu şartlarda Ekrem İmamoğlu'nu yine de içeride tutuyorsa, o zaman Erdoğan'ı yenecek bir aday bulunur" dedi.

ADAYLIK SORULARINA YANIT

Özel, kendisine sorulan cumhurbaşkanlığı adaylık sorularına yanıt verdi.

Kendisinin adaylık talebi olmadığını ve İmamoğlu'nun adaylığının diploma veya başka bir dava ile engellenmesinin "darbe ürünü bir iş" olacağını söyleyen Özel, "Bir kere, Erdoğan bir rakipten kaçmanın, adaylığına engel olmanın maliyetini görsün. 'Rakibimi hapse atayım, seçimi kazanayım', bu kabul edilemez. Burası sahra altı ülkesi filan değil" dedi.

"Bu şartlarda Ekrem İmamoğlu'nu yine de içeride tutuyorsa, o zaman Erdoğan'ı yenecek bir aday bulunur" diyen Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığının da engellenebileceği iddialarına sert tepki gösterdi.

Özel şunları söyledi: "Mansur Yavaş, parti, ülke ondan görev beklerse, o görevi de dört dörtlük yapabilecek potansiyele sahip. Mansur Yavaş'ın adaylığına engel olma gibi hesaplar Türkiye'yi, Anadolu'yu, dünyayı bir kez daha ayağa kaldırır. Mansur Yavaş bu milletin gönlünde çok önemli bir yerdedir, kimsenin yedeği de değildir. Ekrem İmamoğlu'nun da yedeği değildir.”

"KAYYUM KARARI TARİHE GEÇECEK"

CHP İstanbul İl Kongresi ve ardından Olağan Kurultay ile birlikte kayyumun "hukuken" kalktığını savunan Özel, "Belki 5 bin polisle parti binasını ele geçirdi ama partinin iradesini ele geçiremediler" dedi ve ekledi:

"Ve şimdi partinin bir odasında haftanın 1-2 günü heyetten bir kişi görüntü verip gidiyor. Ben oraya gidene de bir şey demiyorum. Onlara o görevi verenlerin inadı. 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarihe geçecek yanlış bir karar aldı. Herkes ayıplıyor. yüksek yargı ziyaretleri yapıyorum, AK Parti'den hukukçularla konuşuyoruz, konu açıldığında hepsi ayıplıyor. Ama o kendi ayıbından dönemediği için öyle duruyor."

RAPOR ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Özel, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın komisyon raporuna yönelik "CHP su koyverdi" eleştirisine tepki gösterdi.

CHP'nin raporunda kapsamlı demokratikleşme önerilerine yer verdiğini, sürece özel yasal düzenlemeler konusunda da katkıya hazır olduklarını belirten Özel, "Ama onların olguyla dertleri yok, algı yaratmaya çalışıyorlar" dedi.

Özel, bazı kesimlerin AKP'nin ve MHP'nin raporlarını "pembe gözlük", CHP'nin raporunu ise "güneş gözlüğüyle" okuduğunu, CHP'ye haksızlık yaptığını savundu.

"CHP kendisine yapılan her türlü haksızlığa, tacize, saldırıya rağmen o komisyona girdi. Kaldırılmak çok istendi ama kaldı" diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP, İmralı meselesini bir kavşak olarak görmeyip, ayrılmadı. Bir tümsek olarak gördü, yanından geçti ama yolda devam ediyor, çözüm istiyor. Bunun olduğundan farklı gösterilmek istenmesi, Erdoğan'ın CHP' nin yapıcı muhalefeti ve kurucu siyasetini kabullenemediğinden oluyor."