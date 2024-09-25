CHP lideri Özel'den merkeze çekilen valiye mektup

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Eylül'de yayımlanan valiler kararnamesiyle merkeze çekilen Manisa Valisi Enver Ünlü’ye mektup iletti.

ABD'deki programı nedeniyle, Vali Ünlü için Manisa’da düzenlenen veda programına katılamayan Özel, İl Başkanı Özalper aracılığıyla veda mektubu iletti.

Veda mektubunda, Ünlü’nün görev süresi boyunca Manisa’ya tarafsız bir vali olarak hizmet ettiği ifade dildi. Özel, Ünlü'ye teşekkürlerini iletirken, bundan sonraki görevinde başarılar diledi.

***

Enver Ünlü, 19 Ağustos 2023 tarihinden itibaren 13 ay boyunca Manisa Valisi olarak görev yaparken, 19 Eylül 2024 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine atandı.